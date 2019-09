Portugal feiert Sieg in Serbien

Titelverteidiger Portugal hat nach dem Fehlstart in die EM-Qualifikation endlich den ersten Sieg geholt. Nach zuvor zwei Unentschieden setzte sich der Fußball-Europameister in Belgrad gegen Serbien mit 4:2 (1:0) durch.

William Carvalho (42. Minute), Gonçalo Guedes (58.), Superstar Ronaldo (80.) und Bernardo Silva (86.) machten den Dreier perfekt, mit dem sich die Portugiesen in der Tabelle der Gruppe B nach drei Spielen mit fünf Punkten auf Platz zwei verbesserten.

Weltmeister Frankreich steht nach dem 4:1 ((3:0) gegen Albanien in der Gruppe H an der Spitze. Bayern-Star Kingsley Coman (8./68.) trug sich zweimal in die Torschützenliste ein. Vor dem Anpfiff war es zu einer peinlichen Verwechslung gekommen. Statt der albanischen Hymne erklang die von Andorra. Deswegen begann das Spiel rund zehn Minuten später. (dpa)