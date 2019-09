Real Madrid verliert mit Kroos bei Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Top-Duell des ersten Gruppenspieltags mit 3:0 (2:0) gegen Rekord-Gewinner Real Madrid durch. Mit einem Doppelpack in der 14. und 33. Minute brachte der Argentinier Angel di Maria PSG im Prinzenpark schon vor der Pause auf Kurs. Thomas Meunier machte in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer alles perfekt.

Nationalspieler Toni Kroos stand bei den Gästen in der Startelf. Real ist mit 13 Titeln Champions-League-Rekordsieger; zwischen 2016 und 2018 triumphierte die Mannaschaft von Trainer Zinedine Zidane dreimal in Serie. Weitere Gegner in der Gruppe A sind der FC Brügge und der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul. (dpa)