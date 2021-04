Roglic gewinnt Baskenland-Rundfahrt – Buchmann fällt zurück

Radprofi Primoz Roglic hat die 60. Auflage der traditionsreichen Baskenland-Rundfahrt gewonnen.Der 31 Jahre Slowene aus der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft konnte am Samstag auf der abschließenden sechsten Etappe dem bis dato Gesamtfü…

Radprofi Primoz Roglic hat die 60. Auflage der traditionsreichen Baskenland-Rundfahrt gewonnen.

Der 31 Jahre Slowene aus der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft konnte am Samstag auf der abschließenden sechsten Etappe dem bis dato Gesamtführenden Brandon McNulty aus den USA das Gelbe Trikot noch abnehmen und seinen ersten Rundfahrterfolg 2021 perfekt machen.

Roglic, der mit 23 Sekunden Rückstand auf McNulty in den Schlusstag gegangen war, belegte nach 111,9 anspruchsvollen Kilometern von Ondarroa nach Arrate Platz zwei hinter dem französischen Tagessieger David Gaudu. Das Duo hatte sich in der Schlussphase der von vielen Attacken geprägten Etappe aus einer Spitzengruppe absetzen können. In der Endabrechnung konnte sich der amtierende Vuelta-Sieger Roglic mit 52 Sekunden vor seinem dänischen Teamkollegen Jonas Vingegaard behaupten. Dritter wurde mit 67 Sekunden Rückstand Tour-de-France-Sieger und Roglic-Landsmann Tadej Pogacar. Bei Paris-Nizza Mitte März musste Roglic den schon sicher geglaubten Gesamtsieg noch Maximilian Schachmann überlassen.

Dessen Bora-hansgrohe-Teamkollege Emanuel Buchmann konnte bei der mit mehr als 3000 Höhenmetern garnierten Etappe dem hohen Tempo von Roglic und Co. nicht folgen und fiel nach dem Schlusstag vom siebten Gesamtrang zurück und aus den Top 10. (dpa)

