Sport Rückenschwimmer Diener gewinnt Silber

Rückenschwimmer Christian Diener hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Schottland Silber gewonnen.Der Potsdamer schlug in Glasgow bei der Entscheidung über 200 Meter in 1:50,05 Minuten an und sicherte dem deutschen Team gleich zum Auftakt…