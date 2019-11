Sport Salihamidzic soll zum Sportvorstand befördert werden

Der Aufsichtsrat des FC Bayern will Sportdirektor Hasan Salihamidzic in den Vorstand des Fußball-Rekordmeisters befördern.Das gab das Gremium nach seiner letztmals vom scheidenden Vereinspräsidenten Uli Hoeneß geleiteten Sitzung am Montagabend…