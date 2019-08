Schalke-Coach Wagner hinterfragt 50+1-Regel

Am Freitag (9.8.) wurden bislang verschlossene Gerichtsakten im Fall Epstein entsiegelt, in denen sich auch die Aussage eines mutmaßlichen Opfers sexuellen Missbrauchs durch den in seiner Gefängniszelle verstorbenen Milliardär findet. Virginia Giuffre erklärt darin, von Epsteins ehemaliger Freundin erfahren zu haben, diese hätte auch Bill Clinton per Helikopter auf die Insel geholt. Mehr»