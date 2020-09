Serena Williams in New York nach Kraftakt im Halbfinale

Serena Williams bleibt bei ihrer Jagd auf den 24. Grand-Slam-Titel bei den US Open auf Kurs. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann in New York im Viertelfinale gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 4:6, 6:3, 6:2.Williams musste für den Einzug…

Serena Williams bleibt bei ihrer Jagd auf den 24. Grand-Slam-Titel bei den US Open auf Kurs. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann in New York im Viertelfinale gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 4:6, 6:3, 6:2.

Williams musste für den Einzug ins Halbfinale aber Schwerstarbeit verrichten. Erst nach 2:11 Stunden nutzte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Williams am 10. September (Ortszeit) auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Weißrussin Victoria Asarenka und Elise Mertens aus Belgien, die sich in der deutschen Nacht gegenüberstehen. (dpa)