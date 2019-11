Sieg nach 1:5 im dritten Satz: Nadal schlägt Medwedew

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in London nach einem 1:5-Rückstand im dritten Satz und der Abwehr eines Matchballs sein zweites Gruppenspiel noch gewonnen.

Zwei Tage nach der Niederlage gegen Titelverteidiger Alexander Zverev rang der 33 Jahre alte Weltranglisten-Erste aus Spanien den Russen Daniil Medwedew nach einem nicht für möglich gehaltenen Comeback noch mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) nieder. Damit wahrte der French-Open- und US-Open-Sieger bei dem Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres seine Chance auf den Einzug in das Halbfinale.

Beim Stand von 1:5 wehrte Nadal einen Matchball des Weltranglisten-Vierten ab und sicherte sich nach 2:44 Stunden den dritten Sieg im dritten Vergleich mit Medwedew. In der anderen Gruppe kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr/alle Spiele Sky) zum Vorrunden-Showdown zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. Der Gewinner folgt Dominic Thiem in das Halbfinale, der Verlierer scheidet aus. Thiem hatte am Dienstag in einem spektakulären Duell über 2:47 Stunden Djokovic mit 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) bezwungen.

Im ersten Aufeinandertreffen seit dem US-Open-Endspiel, das Nadal Anfang September gegen Medwedew in fünf Sätzen für sich entschieden und den 19. Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewonnen hatte, entwickelte sich zunächst ein absolut ausgeglichenes Duell. Im ersten Satz fiel die Entscheidung nach 53 Minuten erst im Tiebreak. Im zweiten Durchgang nutzte Nadal gleich im ersten Spiel die Chance zum Break zum 1:0 und glich nach 40 Minuten zum 1:1 nach Sätzen aus.

Der 23 Jahre alte Medwedew ist der erste russische Spieler bei den ATP Finals, seit Nikolai Dawidenko vor zehn Jahren das Turnier gewann. Der Senkrechtstarter dieser Saison stand bei seinen jüngsten sieben Turnieren sechs Mal im Finale und hat in dieser Saison mehr Endspiele erreicht als jeder andere Spieler auf der Tour (9). Im dritten Durchgang nahm er Nadal gleich zweimal das Aufschlagspiel ab, führte mit 5:1 und schien auf dem sicheren Weg zu seinem ersten Sieg gegen den Linkshänder aus Mallorca. Doch Nadal drehte das Match und ließ sich am Ende von den 17 000 Fans in der O2-Arena feiern. (dpa)