Sport Situation um Sané bleibt vor Bayern-Trainingslager ungeklärt

Die ungelöste Frage einer möglichen Verpflichtung von Leroy Sané begleitet den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern auch in sein anstehendes Trainingslager ab Dienstag in Rottach-Egern.Der am Sonntag im englischen Supercup am Knie…