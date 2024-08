Stab-Star Duplantis und Ingebrigtsen mit Weltrekorden

Nur 20 Tage nach Olympia-Gold mit Weltrekord hat Stabhochsprung-Star Armand Duplantis erneut seine Bestmarke gesteigert. Der 24 Jahre alte Schwede überquerte in Chorzow 6,26 Meter und sprang damit einen Zentimeter höher als am 5. August im Stade de France bei Paris.

Nach dem gelungenen zweiten Versuch stürmte der nur „Mondo“ genannte Duplantis beim Diamond-League-Meeting in Polen über die Laufbahn und feierte mit Kollegen und Fans. Es war der insgesamt zehnte Weltrekord in der Karriere des Welt- und Europameisters und schon sein dritter in dieser Saison.

Der Olympia-Zweite Sam Kendricks aus den USA mit 6,06 Metern und der Grieche Emmanouil Karalis mit 6,00 Metern überquerten in einer hochklassigen Konkurrenz ebenfalls die prestigeträchtige Sechs-Meter-Marke.

Norwegens Lauf-Star Jakob Ingebrigtsen verbesserte zuvor einen Uralt-Weltrekord der Leichtathletik klar. Der 5000-Meter-Olympiasieger lief über die nicht olympischen 3000 Meter 7:17,55 Minuten. Damit war der 23-Jährige gut drei Sekunden schneller als Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Der Kenianer lief damals 7:20,67 Minuten. (dpa/red)