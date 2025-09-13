Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bekommt im EM-Finalspiel gegen die Türkei Unterstützung aus Berlin. Wie das Bundespräsidialamt mitteilt, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag um 20.00 Uhr (RTL und Magentasport) live in Riga dabei sein.

Auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), macht sich auf den Weg zum Endspiel der Europameisterschaft der Männer in Lettland. Aus Regierungskreisen hieß es, „dass die gesamte Bundesregierung der deutschen Mannschaft für Sonntag die Daumen drückt“.

Für Weltmeister Deutschland um Kapitän Dennis Schröder geht es im Endspiel um den zweiten EM-Titel nach 1993.

„Das ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte Bundestrainer Alan Ibrahimagic zum Besuch aus Berlin. „Was diese Generation für den deutschen Basketball getan hat, ist natürlich überragend. Von daher freuen wir uns über diese Wertschätzung.“ (dpa/red)