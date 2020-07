Strafe für Hamilton: Weltmeister startet nur als Fünfter

Weltmeister Lewis Hamilton ist kurz vor dem Formel-1-Saisonauftakt in Österreich strafversetzt worden.Der Mercedes-Pilot muss beim Grand Prix in Spielberg statt von Platz zwei von Rang fünf starten, weil er in der Qualifikation bei seiner…

Weltmeister Lewis Hamilton ist kurz vor dem Formel-1-Saisonauftakt in Österreich strafversetzt worden.

Der Mercedes-Pilot muss beim Grand Prix in Spielberg statt von Platz zwei von Rang fünf starten, weil er in der Qualifikation bei seiner schnellsten Runde regelwidrig Gelbe Warnflaggen missachtet hatte. Das entschieden die Rennkommissare nach einem Protest des Red-Bull-Teams rund eine Stunde vor Beginn des Rennens auf der Basis neuer Video-Aufzeichnungen.

Der Brite hatte am Samstag die Pole Position nur knapp verpasst. Er lag lediglich zwölf Tausendstelsekunden hinter seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas. Bei einer ersten Überprüfung der schnellsten Runde von Hamilton hatten ihn die Rennkommissare am Samstagabend noch von einem Vergehen freigesprochen. Dagegen legte Red Bull Einspruch ein – und hatte Erfolg.

Durch die Strafe für Hamilton rücken Red-Bull-Pilot Max Verstappen, McLaren-Fahrer Lando Norris und Alexander Albon im zweiten Red Bull auf die Startplätze zwei bis vier vor. (dpa)