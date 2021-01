Straßer auch in Schladming-Slalom ausgeschieden

Schladming (dpa) - Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer ist auch beim Slalom von Schladming ausgeschieden und hat den nächsten Dämpfer im Weltcup kassiert.Der Münchner fädelte am Dienstagabend bei dem Nachtrennen in Österreich ein - das…

Schladming (dpa) – Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer ist auch beim Slalom von Schladming ausgeschieden und hat den nächsten Dämpfer im Weltcup kassiert.

Der Münchner fädelte am Dienstagabend bei dem Nachtrennen in Österreich ein – das war ihm auch vor gut einer Woche in Flachau passiert. Den Sieg holte sich der Österreicher Marco Schwarz vor den beiden Franzosen Clement Noel und Alexis Pinturault.

Nach dem Weltcup in Schladming, der in diesem Corona-Winter auf die sonst üblichen zigtausend Zuschauer verzichten musste, stehen am Wochenende zwei Torläufe in Chamonix an. Danach geht es für die Torläufer schon zu den Weltmeisterschaften nach Cortina d’Ampezzo. (dpa)