Sturm vermisst Anerkennung für Draisaitls Leistung

Der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Marco Sturm vermisst in der Heimat die Wertschätzung für Deutschlands besten Profi.

„Man muss sich das doch mal vorstellen: In seinen jungen Jahren ist Leon Draisaitl bereits einer der besten Eishockey-Spieler – wenn nicht sogar der beste – auf dieser Welt“, sagte der Co-Trainer vom NHL-Club Los Angeles Kings der „Augsburger Allgemeine“. „Grundsätzlich finde ich es extrem schade, dass das, was Leon hier in der NHL leistet, in Deutschland gar nicht richtig wahrgenommen wird.“

Er vergleiche den NHL-Topscorer der wegen der Corona-Krise unterbrochenen NHL-Saison mit Dirk Nowitzki. „Bei ihm weiß jeder, dass er ein absoluter Superstar und einer der besten Basketballer der Welt war. Bei Leon ist das leider noch nicht der Fall“, sagte Sturm. Draisaitl ist 24 Jahre alt und spielt für die Edmonton Oilers. (dpa)