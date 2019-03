Tedesco zum Spiel bei Manchester Ciy: «Chance nutzen»

Schalkes Trainer Domenico Tedesco ist keineswegs gewillt, das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City abzuschenken.

„Wir sind heute aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um unsere kleine Chance zu nutzen“, sagte der 33 Jahre alte Coach des Fußball-Bundesligisten am Montag vor dem Abschlusstraining des Teams in der City Football Acadamy.

„Natürlich sind wir Außenseiter“, räumte Tedesco mit Blick auf die Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) beim englischen Meister ein, der das Hinspiel in Gelsenkirchen mit 3:2 gewonnen hatte. „Wir brauchen einen besonderen Tag. Aber den wollen wir haben“, betonte der Schalke-Coach. Zwar sei es angesichts der „prekären und hochgefährlichen Situation“ in der Bundesliga, wo Schalke als Tabellen-14. im Abstiegskampf steckt, nicht einfach, auf einen anderen Wettbewerb umzuschalten und andere Dinge auszublenden. „Aber wir sind stolz, die deutsche Flagge hochhalten zu dürfen, wollen alles versuchen und unsere Chance nutzen. (dpa)