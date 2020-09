Tennisstar Serena Williams erreicht Viertelfinale

Trotz erheblicher Probleme ist Tennisstar Serena Williams ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen die an Position 15 gesetzte Maria Sakkari 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 durch.In der Woche vor den US Open…

Trotz erheblicher Probleme ist Tennisstar Serena Williams ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die Amerikanerin setzte sich in New York gegen die an Position 15 gesetzte Maria Sakkari 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 durch.

In der Woche vor den US Open hatte Williams beim Vorbereitungsturnier in New York noch in drei Sätzen gegen die Griechin verloren. Die 38-Jährige bekommt es nun mit der Französin Alizé Cornet oder Zwetana Pironkowa aus Bulgarien zu tun und ist Favoritin im Duell um den Halbfinaleinzug. Williams strebt ihren 24. Grand-Slam-Titel an, mit dem sie mit der Australierin Margaret Court gleichziehen würde. (dpa)