Terrode rettet HSV einen Punkt gegen Kiel

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch ein Remis im Top-Spiel gegen Holstein Kiel weiter Punkte gegenüber Tabellenführer VfL Bochum eingebüßt.

Zum Abschluss des 24. Spieltages musste sich der Aufstiegsfavorit am Montagabend im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten wie in der Hinrunde mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Top-Stürmer Simon Terodde (23.) rettete dem HSV mit seinem 20. Saisontreffer das Unentschieden. Pokal-Halbfinalist Kiel war durch Jae-Sung Lee (8.) in Führung gegangen.

Die Kieler bleiben Zweiter mit nun zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Hamburg verbesserte sich durch den Punktgewinn auf den dritten Platz und hat wie der Vierte SpVgg Greuther Fürth fünf Punkte weniger als Bochum. (dpa)

