Titelverteidigerin Charles-Barclay doch nicht am Start – Chance für Deutschen

Titelverteidigerin Lucy Charles-Barclay hat weniger als 24 Stunden vor dem Start der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen in Nizza ihre Teilnahme abgesagt. Grund ist eine Muskelverletzung. Sie habe am Freitagmorgen Schmerzen im Bein verspürt, schilderte die britische Profi-Triathletin in den sozialen Netzwerken. Bei Untersuchungen wurde eine Muskelzerrung festgestellt.

Es handle sich zwar um ein relativ geringes Problem, aber im Rennen könnte sich daraus etwas viel Ernsteres entwickeln, erklärte Charles-Barclay. Nach diversen Rückschlägen will die 31-Jährige, die im vergangenen Jahr in Hawaii zum ersten Mal den Titel über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen geholt hatte, dieses Risiko nicht eingehen.

Ihre Absage teile sie „schweren Herzens“ mit, schrieb sie, nachdem sie zu Jahresbeginn gar nicht mit einem Start in Nizza geplant, es sich dann doch anders überlegt hatte.

Große Chance erst recht für Haug und Philipp

Damit wird beim Start an diesem Sonntag um 07.15 Uhr (ZDF Livestream ab 07.00/14.10 bis 16.35 live im ZDF) die Topfavoritin auf den Premieren-Titel an der Côte d’Azur fehlen. Im vergangenen Jahr fand die WM der Männer in Nizza statt, in diesem Jahr sind die Frauen dort dran, die Männer starten im Oktober in Hawaii. Im kommenden Jahr wird wieder gewechselt.

Durch den Ausfall von Charles-Barclay dürften auch die beiden deutschen Mitfavoritinnen, Anne Haug (41) und Laura Philipp (37), noch mehr in den Fokus rücken. Haug schaffte es seit 2018 immer aufs WM-Podest. 2019 gewann sie den Titel, 2023 wurde sie Zweite hinter Charles-Barclay. Auf Rang drei war vor einem Jahr in Hawaii Philipp und damit zum ersten Mal aufs WM-Podest gekommen. (dpa/red)