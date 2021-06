Tokio beginnt mit Impfungen von Olympia-Personal

Foto: YOSHIKAZU TSUNO/POOL/AFP via Getty Images

Tokio: Freiwillige und Mitarbeiter der Olympischen Sommerspiele werden geimpft. Foto: YOSHIKAZU TSUNO/POOL/AFP via Getty Images

Tokio hat am Freitag mit den Impfungen für tausende Freiwillige und Mitarbeiter der Olympischen Sommerspiele begonnen. Alle, die engen Kontakt zu den anreisenden Athleten aus aller Welt haben werden, sollen eine Impfung bekommen.

Impfberechtigt sind etwa Beschäftigte im Olympischen Dorf, Flughafenmitarbeiter, Vertreter der Olympischen und Paralympischen Komitees sowie ein Teil der 70.000 Freiwilligen. Das Internationale Olympische Komitee hat insgesamt 40.000 Impfdosen bereitgestellt.

Unklar ist noch immer, ob die Sommerspiele vor Publikum stattfinden werden. Eine Expertengruppe empfahl der Regierung am Freitag Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Kein Publikum zu haben, würde das geringste Ansteckungsrisiko bedeuten“ und wäre damit „ideal“, erklärten sie in einem Bericht an die Regierung sowie das Organisationskomittee.

Eine Entscheidung in der Frage wird für die kommende Woche erwartet. Zuschauer aus dem Ausland sind bei den Olympischen Spielen von Tokio ohnehin nicht zugelassen.

Die Olympischen Sommerspiele beginnen am 23. Juli. Die Organisatoren und die japanische Regierung halten an dem Termin fest, obwohl viele Japaner das sportliche Großereignis inmitten der Corona-Pandemie ablehnen. Bislang sind in Japan lediglich sechs Prozent der 125 Millionen Einwohner vollständig geimpft. (afp)

