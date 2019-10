Trotz Sieglos-Serie: Nagelsmann warnt vor Lyon

Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat vor dem angeschlagenen Champions-League-Gegner Olympique Lyon gewarnt.

„Ich will die Krise nicht bewerten. Es ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht“, sagte Nagelsmann: „Lyon hat eine tolle Mannschaft mit großem Potenzial. Es wird an uns liegen, ihre Schwächen sichtbar zu machen.“ RB peilt am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel an.

Lyon hat seit sieben Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Im ersten Gruppenspiel gelang nur ein 1:1 gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg. In der vergangenen Saison spielte Nagelsmann mit Hoffenheim zweimal gegen Lyon, holte jeweils einen Punkt: „Das waren zwei spannende und außergewöhnliche Spiele auf Augenhöhe. Ich hätte nichts dagegen, wenn es am Mittwoch nicht auf Augenhöhe ist.“

Voraussichtliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Gulacsi – Konaté, Orban, Upamecano – Klostermann, Halstenberg – Laimer – Sabitzer, Forsberg – Poulsen, Werner

Olympique Lyon: Lopes – Dubois, Marcelo, Andersen, Koné – Tousart, Thiago Mendes, Aouar – Traoré, Dembelé, Depay

Schiedsrichter: Antonio Kateu Lahoz (Spanien) (dpa)