Uli Hoeneß gratuliert Alba Berlin zum Titel

Uli Hoeneß sieht in Alba Berlin einen würdigen Nachfolger des entthronten deutschen Basketball-Meisters FC Bayern.

„Sie haben wirklich überragend während dieser drei Wochen gespielt und da muss ich ihnen gratulieren, denn sie haben die Meisterschaft verdient gewonnen“, sagte der 68 Jahre alte Ehrenpräsident der Münchner in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Fernsehens. „Es liegt jetzt am FC Bayern, im nächsten Jahr wieder anzugreifen.“

Alba sicherte sich in den beiden Endspielen gegen die MHP Riesen Ludwigsburg souverän seine neunte deutsche Meisterschaft und blieb beim gut dreiwöchigen Finalturnier in München ungeschlagen. Die Bayern waren bereits im Viertelfinale an Ludwigsburg gescheitert.

Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, gratulierte seinem Ex-Club via Twitter zu einer „großartigen Saison, die von der Meisterschaft gekrönt wurde! Sehr verdient…“.

