US-Senator: Es ist „beschämend“, die NBA „Kotau vor Peking machen zu sehen“, um ihre chinesischen Interessen zu wahren

Die amerikanische NBA (National Basketball Association) sieht sich großer internationaler Kritik ausgesetzt, nachdem der Geschäftsführer der Houston Rockets – ein Spitzenteam der NBA – Daryl Morey, sich dem Druck aus China gebeugt hatte, obwohl er zuvor eine Botschaft der Unterstützung für die Demonstranten in Hongkong ausgesprochen hatte.

„Kämpfe für die Freiheit. Halte zu Hong Kong“, so die Überschrift des inzwischen entfernten Tweets von Morey, der ursprünglich am 4. Oktober veröffentlicht wurde. Dieser Ausspruch („Fight for freedom. Stand with Hong Kong“) ist zu einem beliebten Slogan in der umkämpften Stadt Hongkong geworden, wo Demonstranten fast täglich gegen Pekings schleichenden Übergriff demonstrieren.

Der Besitzer der Houston Rockets, Tilman Fertitta, wies Morey bald zurecht und veröffentlichte auf Twitter, dass Morey’s Ansichten nicht für die Organisation sprachen.

NBA’s Leitender Kommunikationsbeauftragter Mike Bass gab am Sonntag (6. Oktober) ebenfalls eine offizielle Erklärung ab, in der er sich für den „bedauerlichen“ Tweet entschuldigte, der die chinesischen Fans „tief beleidigte“. Das chinesische Statement, das auf der beliebten chinesischen Microblogging-Seite Weibo – dem chinesischen Gegenstück zu Facebook – veröffentlicht wurde, war demütiger formuliert: „Wir sind extrem enttäuscht über die .. unangemessenen Bemerkungen. Er hat zweifellos die Gefühle der chinesischen Sportfans ernsthaft verletzt.“

Morey veröffentlichte daraufhin zwei Tweets, um zu betonen, dass er nicht beabsichtigte, jemanden zu beleidigen, und „bloß einen Gedanken, basierend auf einer Interpretation über ein kompliziertes Ereignis äußerte“.

Houston Rockets‘ Starspieler James Harden entschuldigte sich, während er am 7. Oktober in Tokio sprach, auch für Moreys Tweet. Das Team war für eine Reihe von Spielen in Japan. „Wir entschuldigen uns. Wissen Sie, wir lieben China, wir spielen gerne dort“, so Harden.

Während NBA-Beamte alles taten, um die Auswirkungen des Tweets zu minimieren, lösten die Nachrichten eine sofortige Gegenreaktion in China aus.

Das chinesische Konsulat in Houston sagte, es sei „zutiefst schockiert über die falschen Kommentare“ und forderte sofortige Maßnahmen zur „Korrektur des Fehlers“.

Der Chinesische Basketballverband unter dem Vorsitz von Yao Ming, selbst ehemaliger Basketballspieler der Houston Rockets, brach am 6. Oktober die Geschäftsbeziehungen zu seinem Ex-Team ab und sagte, dass er die Zusammenarbeit mit dem Team „aussetze“.

Der chinesische Verband gab am Dienstag (7. Oktober) bekannt, dass er vier geplante NBA-Austragungsspiele abgesagt habe, die für Ende dieses Monats geplant waren.

Sponsoren wie das Shanghai Pudong Development Bank Credit Card Center und die Sportbekleidungsmarke Li Ning haben ihre Partnerschaften ebenfalls ausgesetzt.

Am selben Tag kündigte Tencent Sports, der exklusive Online-Sportkanal der NBA in China, an, dass er die Übertragung und Berichterstattung im Zusammenhang mit den Houston Rockets vorübergehend einstellen werde. Der Tencent Streaming Deal ist laut der „Associated Press“ in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden Dollar wert.

Die in Shanghai ansässige Sportnachrichten- und Kommentarplattform Hupu löschte alle Inhalte, in denen sie in der Vergangenheit über Morey berichtet hatten.

Die chinesische staatliche Medienagentur Global Times kritisierte Morey in einem Editorial vom 7. Oktober für seine „impulsiven Worte“, die „ihm selbst Ärger einbrockten“.

Der neue Eigentümer der Brooklyn Nets [Basketballteam], Joe Tsai, meldete sich bei dem Thema ebenfalls zu Wort und stellte sich auf die Seite des chinesischen Regimes. Am späten Sonntag Abend (6. Oktober) bezeichnete Tsai, der auch den chinesischen Online-Riesen Alibaba Group mitbegründete, die anhaltenden Proteste in Hongkong als „separatistische Bewegung“ – eine übliche Darstellung der Geschehnisse in Hongkong, die in chinesischen staatlichen Medien weit verbreitet ist.

„Ich bin sicher, dass er ein guter NBA-Geschäftsführer ist, und ich werde seine nachträgliche Entschuldigung, dass er nicht so gut informiert war, wie er es hätte sein sollen, für bare Münze nehmen“, schrieb Tsai. „Aber der Schmerz, den dieser Vorfall verursacht hat, wird lange Zeit in Anspruch nehmen, um zu heilen.“

Politiker aus den USA und Großbritannien verurteilten die NBA für ihre Prioritätensetzung der wirtschaftlichen Interessen über denen der Menschenrechte in China.

„Als lebenslanger Houston Rockets-Fan war ich stolz darauf, von [Daryl Morey] die repressive Handhabung von Demonstranten in Hongkong durch die Kommunistische Partei Chinas angeprangert zu sehen“, sagte Senator Ted Cruz (R-Texas) am 6. Oktober. „Jetzt, auf der Suche nach dem großen Geld, zieht sich die NBA beschämend zurück.“

Der Senator Rick Scott aus Florida, der erst kürzlich von einer Reise aus Hongkong zurückkehrte und die dortige Regierung kritisierte, weil sie als „Handlanger“ für das chinesische Regime fungierte, sagte, es sei „beschämend“, die NBA „Kotau vor Peking machen zu sehen“, um ihre chinesischen Interessen zu wahren.

It’s clear that the @NBA is more interested in money than human rights. Tonight’s statement from Commissioner Silver is an absolute joke.

The NBA is kowtowing to Beijing to protect their bottom line and disavowing those with the temerity to #standwithHongKong. Shameful! https://t.co/RBPJa04xzK

— Rick Scott (@SenRickScott) 7. Oktober 2019