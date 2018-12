Vierter: Luitz verpasst Riesenslalom-Podest um 0,08 Sekunden

Skirennfahrer Stefan Luitz hat beim Riesenslalom von Saalbach-Hinterglemm einen Podestplatz knapp verpasst und seine aufsteigende Form bestätigt.

Zwei Tage nach seinem fünften Platz im Parallel-Riesenslalom von Alta Badia fehlten dem 26-Jährigen als Vierter nur 0,08 Sekunden auf das Podest. Den Sieg in Österreich holte sich erstmals in seiner Karriere Zan Kranjec aus Slowenien vor Loic Meillard aus der Schweiz. Dritter wurde Mathieu Faivre aus Frankreich. Marcel Hirscher aus Österreich kam nur auf Rang sechs und verfehlte nach zuletzt 18 Podestplätzen in Serie im Riesenslalom erstmals in diesem Winter das Podium. (dpa)