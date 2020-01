Volleyballern fehlt nur noch ein Sieg für Tokio-Traum

Die deutschen Volleyballer sind nur noch einen Sieg von Olympia entfernt. Die Mannschaft um Diagonalangreifer Georg Grozer bezwang Bulgarien mit 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23) und zog ins Finale des entscheidenden Qualifikationsturniers ein.

Gewinnen die Deutschen auch das Endspiel am Freitagabend (20.10 Uhr/Sport1) gegen Frankreich, sind sie im Sommer in Tokio dabei. Vor 4288 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle bot die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani viel Leidenschaft und dabei auch ihre beste Turnierleistung. Grozer war mit 17 Punkten bester deutscher Angreifer. (dpa)