Sport Werth reitet am 50. Geburtstag zum Kür-Sieg in Aachen

Isabell Werth hat am Sonntag zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis von Aachen gewonnen. An ihrem 50. Geburtag setzte sich die Reiterin aus Rheinberg beim CHIO in der Kür durch.Für die Prüfung mit der Stute Bella Rose erhielt die erfolgreichste…