Zieler in Hannover degradiert: «Keine Chance bei uns»

In Berlin gab es am 1. August mehrere Demonstrationen, 1.100 Polizisten waren im Einsatz. Wie sich allerdings die Zahl der 45 verletzten Polizisten auf die einzelnen Versammlungen aufteilt, wird die Polizei heute zwischen 16 und 17 Uhr bekannt geben. Die schwersten Ausschreitungen gab es in der linken Szene in Neukölln. Mehr»