„Zu gefährlich“: DFB-Team-Arzt Tim Meyer nicht für Impfungen während EM-Turnier

Am 11. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel im Olympiastadion von Rom. Für Teamarzt Dr. Meyer stellt sich unter anderem auch die Frage, die Spieler und ihr Umfeld infektionsfrei zu halten. Doch Impfungen während des Turniers werde es nicht geben, erklärte Meyer.

Am 11. Juni startet die erste Fußball-Europameisterschaft in der Pandemie. Das aufgrund der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 im Jahr 2020 verschobene Sport-Event wird bis zum 11. Juli andauern. Insgesamt sind 24 europäische Länder an dem Wettkampf beteiligt, der in zehn europäischen Städten und in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku (Asien) stattfinden soll.

Derzeit befindet sich die DFB-Mannschaft im Trainingslager in Seefeld, Tirol, und außer den üblichen Vorbereitungen kommt in diesem Jahr noch die Frage nach den Pandemie-spezifischen Eigenheiten hinzu, wie Quarantäne, Hygienekonzepte, Einreisebestimmungen oder Impfungen.

Im Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ ging der Teamarzt der Nationalmannschaft und Entwickler des Hygienekonzepts der Bundesliga, Prof. Dr. Tim Meyer, kurz auf den Impfstatus der Spieler ein. Aus Sicht des betreuenden Arztes sei es völlig klar: „Ich hätte gerne so viele Spieler wie möglich geimpft.“ Allerdings fällt die Impfpriorisierung deutschlandweit erst am 7. Juni und Meyer sagte diesbezüglich: „Die verbleibende Priorisierung ist eben doch zu achten. Wir reden hier von Nationalspielern mit einer entsprechenden Verantwortung, die die Impfpriorisierung dort, wo sie gilt, nicht ignorieren sollten.“

Impfen würde Meyer ohnehin nur in der Vorbereitungsphase noch: „Ich würde allerdings nicht mehr während des laufenden Turniers impfen.“ Näher ging Meyer auf der ersten Pressekonferenz des DFB aus Seefeld am 28. Mai nochmal darauf ein, als er – wegen möglicher Nebenwirkungen und Fristen nach der Zweitimpfung – gefragt wurde, ob während des Turniers geimpft werde: „Das ist nicht vorgesehen, dass wir Spieler während des Turniers impfen. Bei Betreuern sieht das unter Umständen anders aus, sofern wir diese Möglichkeit haben. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber Spieler während des Turniers zu impfen, halte ich für zu gefährlich, angesichts der denkbaren Nebenwirkungen, die sie ja erwähnt haben.“



(sm)



