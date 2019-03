Sport Zverev unterliegt Kyrgios im Finale von Acapulco

Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten ATP-Turniersieg in diesem Jahr verpasst. Der Weltranglisten-Dritte unterlag in Acapulco im Finale gegen Nick Kyrgios mit 3:6, 4:6.Für den an Nummer 72 der Weltrangliste geführten Australier war es…