Zweigleisige 3. Liga: Königslösung oder Luftnummer?

Zum Thema zweigleisige 3. Liga gibt es seit Wochen heftige Diskussionen - Pro und Kontra. Dafür sprechen beispielsweise weniger finanzielle Risiken und der Wegfall des leidigen Dauerthemas Aufstieg. Andererseits würden die TV-Einkünfte schrumpfen.

Die Entscheidung über die Zukunft der 3. Liga soll auf dem Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 25. Mai fallen. In dem Gremium soll über den Antrag des Saarländischen Fußball-Verbandes abgestimmt werden, eine zweigleisige 3. Liga einzuführen.

„Ich denke, dass die Zahl der Unterstützer von der dritten bis zur fünften Liga am Ende im unteren dreistelligen Bereich landen wird“, sagt Sportvorstand Thorsten Binder von Rot-Weiß Oberhausen: „Das kann man dann nicht mehr ignorieren.“ Gute Argumente gäbe es allerdings für beide Seiten.

PRO

REISEKOSTEN: Die Teams würden zwar in den meisten Fällen am Vorabend eines Auswärtsspiels anreisen und im Hotel übernachten. Allerdings müssten geringere Entfernungen absolviert werden. Das spart zum einen Reisekosten, zum anderen ist es der Fitness der Spieler zuträglicher, wenn sie nach einer Begegnung nicht sechs Stunden im Bus sitzen müssen.

DERBYS: Durch die regionale Beschränkung (Teams aus Nord, Nordost, West in einer Staffel, Süd-West und Bayern in der anderen) könnten sich die Fans auf mehr Duelle gegen traditionelle Rivalen freuen. Das wiederum dürfte für steigende Zuschauerzahlen und damit erhöhte Einnahmen für die Drittligisten sorgen.

AUF- UND ABSTIEG: Das Dauerthema des Aufstiegs in die 3. Liga wäre endgültig vom Tisch. Bisher steigen nicht alle Meister der fünf Regionalliga direkt auf, da es nur vier Absteiger gibt. Mit einer Neuordnung der 3. Liga und im Zuge dessen auch der Regionalligen, sollte man hier eine zufriedenstellende Lösung finden.

GESÜNDERE FINANZEN: Finanziell ist die aktuelle 3. Liga ein Fass ohne Boden. Im Durchschnitt macht ein Drittligist pro Saison 1,5 Millionen Euro Verlust. Das Phänomen beschrieb 2018 Michael Schwetje, damals Geschäftsführer von Fortuna Köln. „Viele Vereine akzeptieren die 3. Liga nicht als natürliches Zuhause, sondern nur als Durchgangsstation“, sagte der Unternehmer. Das führe zu erhöhten finanziellen Risiken. Ein zweigeteilte Liga hätte ein größeres sportliches Gefälle und könnte dem Hau-Ruck-Wirtschaften entgegenwirken.

KONTRA

TV-EINNAHMEN: Nach jahrelangem Kampf war es dem DFB endlich gelungen, in MagentaSport einen TV-Partner neben der ARD zu finden und die Einnahmen für die Clubs zu erhöhen. Zudem gibt es einen Ligasponsor und einen Einheitsball. Knapp 1,3 Millionen Euro erhält jeder Verein insgesamt aus der Vermarktung. In der Premieren-Saison 2008/09 waren es nur 540.000. Ohne Frage ist allein die Fernsehgeld-Kluft zur 2. Liga mit mehreren Millionen Euro gewaltig. Doch eine Zweiteilung der Liga würde diese noch größer werden lassen. Fraglich ist zudem, ob die Telekom dann Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hätte.

SPORTLICHER WERT: Ein Blick auf die zweigeteilte 3. Liga vor über einem Jahrzehnt zeigt, dass Attraktivität und sportlicher Wert deutlich geringer waren als heute. In den 36 Clubs der beiden Staffeln spielten zehn Zweitvertretungen von Bundesligisten, was vielen Fans missfiel. Zudem war durch die Vielzahl der Teams nicht die Leistungsdichte gegeben, wie es in der eingleisigen Liga der Fall ist. So stieg Ludwigshafen am Ende mit nur zwei Siegen aus der Südstaffel ab.

SPANNUNG: Die 3. Liga ist wohl die spannendste, weil am wenigsten vorhersagbare Liga. Die aktuell unterbrochene Spielzeit ist das beste Beispiel. Aufsteiger Mannheim ist Zweiter, die Außenseiter Unterhaching und Meppen folgen. Finanz-Krösus Ingolstadt ist dagegen nur Fünfter, Traditionsclub Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Magdeburg kämpfen gegen den Abstieg. Das kommt bei den Fans an: Vor der Unterbrechung lag der Zuschauerschnitt bei 8674 und damit deutlich über dem Rekord aus der Vorsaison (8132).

KEINE MEHRHEIT: Die Idee der zweigleisigen 3. Liga ist nicht neu. Sie existierte bereits bis Sommer 2008 und war auch beim DFB-Bundestag 2019 ein Thema. Dort war kein Konzept mehrheitsfähig. Sowohl der DFB als auch die aktuellen Drittligisten hatten sich zuletzt gegen eine Zweigleisigkeit ausgesprochen. „Ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit finden wird“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in dieser Woche dem „Kicker“. (dpa)