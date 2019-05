90.000 m² Online-Marketing: Mehr als 50.000 Besucher auf dem „OMR-Festival“ 2019

Heute Abend geht das Online Marketing Rockstars (OMR) Festival 2019 zu Ende – nach zwei spannenden Tagen mit vollem Programm. Erstmals fand das Festival auf der B-Seite der Hamburger Messehallen statt, die genug Platz bietet für die wachsende Veranstaltung und die steigenden Besucherzahlen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr nahmen rund 12.000 Menschen mehr an dem Event teil.

In sieben Hallen versammelte sich während der vergangenen zwei Tage die internationale Digital-Branche. Im Mittelpunkt standen natürlich die neuesten Produkte, Trends und Entwicklungen, aber auch die Diskussion zwischen Herstellern, Nutzern und Gästen. Das Themenspektrum reichte von neuesten Techniken bis zu Werkzeugen und Strategien in den Bereichen Social Media, Suche, Content- und Influencer-Marketing, E-Commerce, Sport, Podcasts und Markenaufbau.

Gründer und Veranstalter des OMR-Festivals, Philipp Westermeyer, musste in seiner Ansprache unter dem Motto „The State of the German Internet“ jedoch feststellen, dass der Wert der börsennotierten deutschen Internetkonzerne im vergangenen Jahr geschrumpft ist. Hoffnung geben aber diverse Finanzierungsrunden bei Unternehmen wie About You, Wirkaufendeinauto und Getyourguide, die teilweise in den dreistelligen Millionen-Euro-Bereich hineinreichen.

90.000 Quadratmeter Onlinemarketing

Die OMR-Messe ist eine der größten Wissens- und Inspirations-Plattformen für die Digital- und Marketingszene in Europa. Neben dem jährlich stattfindenden OMR Festival mit Konferenz, Messe und Konzerten, veranstaltet und veröffentlicht OMR zahlreiche weitere Formate – darunter Studien, Seminare, Partys, Podcasts sowie eine Stellenbörse.

Insgesamt waren als 400 Aussteller auf einer Fläche von 90.000 Quadratmetern mit vertreten. Neben der OMR-Messe bot das gleichnamige Festival ein umfangreiches Rahmenprogramm. Besucher konnten sich in 150 Vorträgen zu verschiedensten Themenbereichen direkte Handlungsempfehlungen für ihr Marketing holen. Außerdem informierten 30 geführte Touren über die Messe und die neusten Produkte und Dienstleistungen.

Am letzten Abend der Messe wurden auf der Deep Dive Stage der neue Future Hamburg Award der Stadt verliehen. Gewonnen haben die Startups Heptasense (Lissabon), LignoPure (Hamburg) sowie Humanising Autonomy (London).

Im kommenden Jahr wird das OMR-Festival am 12. und 13. Mai erneut in der Hamburg Messe stattfinden. (omr/ts)