Cyber Polygon 2021: WEF und Russland – Hand in Hand gegen bevorstehende „Cyber-Pandemie“?

Teil 2: Das WEF und Russland wappnen sich gemeinsam offenbar vor einer bevorstehenden "Cyber-Pandemie". Dazu wird im Juli eine Cyberattacken-Simulation durchgeführt. Interessanterweise ist ausgerechnet die verstaatlichte Sberbank, neben dem WEF, Hauptveranstalter der Simulation.

Im Juli dieses Jahres findet das Cyber Polygon 2021 statt. Bei der Online-Veranstaltung handelt es sich um eine hochkarätige Cyberattacken-Simulation, die auf die Finanzindustrie abzielt. Zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) leitet BI.ZONE, eine Tochtergesellschaft der von der russischen Regierung kontrollierten Sberbank, das Cyber Polygon Projekt. 2020 wurde das Event zum ersten Mal veranstaltet. Es nahmen 120 Organisationen aus über 20 verschiedenen Ländern teil.

Das Ziel von Cyber Polygon sei es, sich vor massiven Cyber-Angriffen zu schützen, die, so die Gründer des Projekts, unausweichlich seien.

Interessanterweise ist die russische Regierung mit ihrer Sberbank neben dem WEF Hauptveranstalter des Events. Und das, obwohl dem Kreml von westlichen Regierungen seit Jahren vorgeworfen wird, Hackerattacken auf kritische Infrastrukturen im Ausland durchzuführen.

Begrüßungsrede des russischen Premier 2020

Die Veranstaltung 2020 wurde mit einer Ansprache des russischen Premierministers Michail Mischustin eröffnet, der schon vor seinem Eintritt in die Politik westliche Tech-Unternehmen umworben hat. Mischustin hat einen Hintergrund als Systemtechniker. 2020 wurde er vom russischen Staatschef Wladimir Putin zum Premierminister ernannt.

Während Mischustins Begrüßungsrede erklärte er, dass Russlands wirtschaftlicher Aufschwung nach Ende der Corona-Pandemie auf der „zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft und der Regierung“ basieren würde. Er betonte: „Wir werden die Anzahl der verfügbaren digitalen öffentlichen Dienstleistungen drastisch erhöhen und grundlegend neue Unterstützungsmaßnahmen für digitale Unternehmen einführen.“

Er erklärte auch, dass „Russland ein gemeinsames nationales System zur Identifizierung und Verhinderung von Cyberangriffen entwickelt hat, in das die Informationssysteme der Regierungsbehörden eingebunden sind.“ Mischustin sagte auch, die internationale Gemeinschaft müsse „zusammenkommen“, um eine „globale Cyberbetrugs-Pandemie“ zu verhindern.



Sberbank – das größte russische Bankinstitut mit eigener Kryptowährung

Die Sberbank ist das größte Bankinstitut in Russland. Während Sowjetzeiten galt die Bank als Sparmonopol. Die Bank befindet sich in staatlichem Besitz und hat, so der Economist, damit begonnen, sein Geschäft neu zu gestalten, um zu einem Giganten der Verbrauchertechnologie zu werden.

Die Sberbank hat rund 2 Milliarden US-Dollar für Technologie und Akquisitionen ausgegeben. 2020 hat die Bank den Internet-Medienkonzerns Rambler vollständig übernommen. Zudem hat die Sberbank 2GIS, ein Karten-, Navigations- und Branchenverzeichnis mit über 42 Millionen monatlich aktiven Nutzern erworben und die Immobilienverwaltungsplattform Doma.ai übernommen.

Zu den 22 Investitionen der Sberbank, elf davon als Hauptinvestor, gehören einige der meistgenutzten Dienste in Russland. Die Bank hat die klare Absicht, ein digitaler One-Stop-Shop für alle Dienstleistungen zu werden. Die Bank wurde 2011 auch Eigentümerin eines der größten Rechenzentren in Europa im britischen South Port. Das Rechenzentrum löste die bestehenden 36 regionalen Rechenzentren ab.

Die Sberbank wird im März dieses Jahres als erste Bank der Welt ihre eigene Kryptowährung Sbercoin und ein digitales Finanz-„Ökosystem“ einführen. Der Sbercoin ist ein „Stablecoin“ der an den russischen Rubel gebunden ist. Nur wenige Wochen nach der Cyber Polygon 2020 Übung kündigte die Bank ihre Kryptowährung an.

Schwab: Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs

Die Allianz der Sberbank mit dem WEF und ihre Prominenz bei Cyber Polygon 2020 wurde bei der Veranstaltung während der Begrüßungsrede von WEF-Gründer Klaus Schwab hervorgehoben. Schwab bedankte sich besonders bei Herman Gref, Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums und Vorstandsvorsitzender der Sberbank. Zugleich warnte Schwab:

Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm noch zu wenig Beachtung.“

Die Corona-Krise wäre in dieser Hinsicht als eine „kleine Störung“ im Vergleich zu einem großen Cyber-Angriff zu sehen, so Schwab. „Wir müssen uns in einer solchen Situation fragen, wie wir so etwas zulassen konnten, obwohl wir alle Informationen über die Möglichkeit und Schwere eines Risikoangriffs hatten. Cyberkriminalität und globale Zusammenarbeit sollten ganz oben auf der globalen Agenda stehen.“

Ähnliche Warnungen waren auch bei dem vom Weltwirtschaftsforum mitgesponserten Event 201 zu hören. Die Simulation, in der ein Ausbruch einer globalen Coronavirus-Pandemie geprobt wurde, fand nur wenige Monat vor dem tatsächlichen Ausbruch des Virus statt. Damals hieß es vorausschauend:

Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur große Krankheiten und Verluste an Menschenleben verursachen, sondern könnte auch große kaskadenartige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen auslösen, die stark zu den globalen Auswirkungen und dem Leid beitragen könnten.“

Im Gegensatz zu ähnlichen Simulationen, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, setzte sich Event 201 für einen „Public-Private-Partnership“-Ansatz zur Bekämpfung von Pandemien ein, mit dem Fokus auf der Einbindung „des privaten Sektors in die Epidemie- und Ausbruchsvorbereitung auf nationaler oder regionaler Ebene“.

Das WEF ist unter anderem ein großer Befürworter der Verschmelzung von öffentlichem und privatem Sektor auf globaler Ebene und bezeichnet sich selbst als „internationale Organisation für privat-öffentliche Zusammenarbeit“.

Hochkarätige Teilnehmer bei Cyber Polygon 2020

Neben Schwab und Mishustin nahmen zwanzig weitere hochkarätige Referenten am Cyber Polygon 2020 teil. Darunter der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Sebastian Tolstoy, Generaldirektor von Ericsson für Osteuropa, Zentralasien und Russland oder Alexey Kornya, derzeitiger Vorsitzender der Tolstoy Family Foundation in Schweden. Weiter nahmen CEOs und Vorstandsvorsitzende von Techfirmen wie IBM sowie hochrangige Mitarbeiter von Interpol teil.

Das Besondere an der Teilnahme von IBM ist, dass die Techfirma enge Beziehungen zur CIA hat.

Die CIA hat kürzlich ihren Chief Information Officer, Wendi Whitmore, direkt von IBM Federal rekrutiert. Bevor Whitmore zu IBM kam, war sie in leitenden Positionen bei den kalifornischen Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike und Mandiant tätig, wobei letzteres von dem Softwareunternehmen FireEye in einem Aktien- und Bargeld-Deal im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar übernommen wurde. Whitmore war für den Bereich „Professional Services“ verantwortlich.

Bemerkenswert ist dabei auch, dass sowohl CrowdStrike als auch Mandiant/FireEye die wichtigsten Organisationen sind, die die Ermittlungen zum jüngsten SolarWinds-Hack leiten, den der US-Geheimdienst „russischen Hackern“ zuschreibt.

Zum Abschluss der Veranstaltung Cyber Polygon 2020, das Russland und den Westen im Cyberbereich überraschenderweise Hand in Hand erscheinen lässt, sprach Stanislav Kuznetsov.

Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sberbank und Vorstandsmitglied der Sberbank-Wohltätigkeitsstiftung „Contribution to the Future“. Das ist ein Projekt, das russische Schüler von der siebten bis zur elften Klasse für Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Datenanalyse begeistern und ihnen helfen soll, Mathematik- und Programmierkenntnisse zu entwickeln. Kuznetsov studierte am Juristischen Institut des Innenministeriums von Russland. (oz)

