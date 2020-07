Italien will Huawei von 5G-Ausbau ausschließen

Italien will das staatliche chinesische Unternehmen Huawei nicht in den 5G-Ausbau des Landes miteinbeziehen.

Der italienische Konzern Telecom Italia will in Italien und Brasilien das 5G-Netz ausbauen. An der Ausschreibung für die Lieferung der dafür benötigten Technologie nahm Huawei aber nicht teil – der chinesische Techriese wurde nicht eingeladen.

Unternehmen wie Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir und die kürzlich von Microsoft erworbene Gesellschaft Affirmed Networks seien hingegen eingeladen worden, wie die Österreichische Presseagentur (APA) berichtet.

Huawei in den USA auf schwarzer Liste

Die US-Regierung hat Huawei vor rund einem Jahr auf eine schwarze Liste gesetzt. Dem chinesischen Konzern wird vorgeworfen im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) zu spionieren.

Seitdem Vorstoß der USA ist es US-Unternehmen verboten Geschäfte mit dem chinesische Konzern zu machen.

Die US-Regierung hat auch andere Länder aufgefordert, Huawei nicht am Aufbau von 5G-Netzen zu beteiligen. Einige Länder, darunter Großbritannien, haben sich bereits zu diesem Schritt entschlossen.

Italien will Digitalisierung vorantreiben

Unterdessen will Italien die Digitalisierung schnell vorantreiben. Das geht aus einem Wirtschaftspaket hervor, das in Rom vor wenigen Tagen vorgestellt wurde.

Darin heißt es, laut APA: Der Ausbau neuer schneller Breitbandnetze soll vereinfacht und beschleunigt werden. Um das zu gewährleisten, soll die Möglichkeit für Bürgermeister eingeschränkt werden, sich der Einrichtung einer 5G-Infrastruktur zu widersetzen.

In Italien stemmen sich mehrere Gemeinden gegen den neuen Mobilfunkstandard 5G. Sie sehen diesen als gesundheitsschädlich an. (so)