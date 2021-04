Streit um Daten-Transfers mit den USA spitzt sich zu

Mit einem Bild des Vorsitzenden der Federal Reserve Bank, Jerome Powell, auf einem Bildschirm im Hintergrund, erklärt Facebook-Mitbegründer und CEO Mark Zuckerberg vor dem House Financial Services Committee im Rayburn House Office Building am Capitol Hill, am 23. Oktober 2019 in Washington, D.C., wie sein Unternehmen mit falschen und irreführenden Informationen von Politikern während der Kampagne 2020 umgehen wird und wie es mit den Daten und dem Datenschutz seiner Nutzer umgeht. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images