Scheuer will mit Mobilfunkstrategie Funklöcher schließen und 5G beschleunigen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Ausbau des 5G-Netzes beschleunigen und noch bestehende Funklöcher schließen. „In unserem Land muss unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren selbstverständlich werden“, erklärte der Minister in Berlin zu seinem neuen Fünf-Punkte-Plan. Dies müsse „so schnell wie möglich“ geschehen.

So sollten Lücken im 4G-Netz geschlossen und gleichzeitig die Grundlage für den flächendeckenden 5G-Ausbau „und damit für die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft“ geschaffen werden, hieß es in der Erklärung weiter. „Eines muss dabei klar sein: Wo kein Mast, da kein Empfang – darum brauchen wir mehr Akzeptanz beim Infrastrukturausbau“, fügte der CSU-Minister hinzu.

Die Bundesregierung will einen schnelleren Netzausbau in für die Mobilfunknetzbetreiber unwirtschaftlichen Regionen wo nötig unterstützen. Im Fokus der Mobilfunkstrategie stehen in dem Fünf-Punkte-Plan Maßnahmen zur Schließung der Lücken im 4G-Netz, eine Beschleunigung des Netzausbaus sowie die Stärkung von „Transparenz, Akzeptanz und der Nutzung vorhandener Ressourcen“ wie staatlicher Liegenschaften und Infrastrukturen, wie es auf der Website des Ministeriums hieß. (afp)