So sieht WhatsApp zukünftig mit Werbung aus – eigene Kryptowährung soll kommen

Es ist keine Neuigkeit, dass WhatsApp als Teil der Facebook-Familie plant Werbeanzeigen in seinen Messenger zu integrieren. Dabei gab es Stimmen, die dies bereits für 2019 voraussagten. Laut Social-Media-Experte Olivier Ponteville soll dies nun aber erst ab 2020 der Fall sein, berichtet „Focus“.

Allerdings wurde am Dienstag beim Facebook-Marketing-Summit in Rotterdam bereits gezeigt, wie die Werbung im Statusbereich des Messengers aussehen wird. Die Werbeanzeigen bei WhatsApp werden denen auf Instagram ähneln. So erscheint Werbung, wenn Statusmeldungen von WhatsApp-Kontakten angeschaut wird.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) 21. Mai 2019