Studie: Kaum jemand interessiert sich für Faktenchecks – für Fake News auch nicht

Unter dem Eindruck des britischen Brexit-Votums und des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 begannen Politik und traditionelle Medien, soziale Netzwerke wie Facebook massiv unter Druck zu setzen. Diese, so hieß es, hätten es dubiosen Akteuren ermöglicht, durch ungehinderte Verbreitung von Falschinformationen (Fake-News) die Willensbildung zugunsten populistischer Akteure zu beeinflussen. Als Reaktion auf Forderungen nach Zensur oder gar Zerschlagung der Netzwerke reagierten deren Betreiber mit der Beauftragung sogenannter Faktenchecker.

Faktenchecker-Urteile beeinflussen Reichweite von Seiten

Diese sollten inhaltlich falsche oder irreführende Informationen, die auf Facebook oder Twitter die Runde machen, aufspüren und in der Timeline von Nutzern als Falschmeldungen kennzeichnen. Seiten, die Inhalte verbreiten, die von den Faktencheckern als falsch oder irreführend gekennzeichnet werden, werden mit Verbreitungsbeschränkung, eingeschränkten oder erschwerten Werbebedingungen oder Sperren sanktioniert.

Eine Studie der Politikwissenschaftler Brendan Nyhan, Jason Reifler und Andrew Guess vom Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire, die am Montag im Fachmagazin „Nature Human Behaviour“ veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass der Einsatz der Faktenchecker seinen selbstdefinierten Zweck verfehle. Die Faktenchecks würden im Wesentlichen nur ein Publikum erreichen, dass ohnehin bereits ein „kritisch-aufgeklärtes Medienverhalten“ zeige.

Hingegen wären die Faktenchecks kein effektives Mittel, um der Verbreitung tatsächlicher Falschnachrichten entgegenzuwirken – weil sich die Mehrzahl der Social-Media-Nutzer weder für die Faktenchecks noch für die Fake-News selbst interessiere.

Browserhistorien von 2500 Teilnehmern ausgewertet

Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge, die „Microsoft News“ zusammenfasst, würde nur ein Viertel aller ausgewerteten Nutzer Faktenchecker-Seiten, auf die man unter anderem über die Hinweislinks bei gekennzeichneten Beiträgen gelangt, besuchen. Nur 2,7 Prozent würden die dort aufgeführten Informationen selbst lesen. Der reale Einfluss der Seiten auf die Meinungsbildung sei dementsprechend überschaubar.

Die Studie beruhte auf den Daten von 2525 Nutzern, die den Forschern freiwillig ihre Browserhistorie sowie Angaben zu ihrem Wahlverhalten zur Auswertung überließen. Die Autoren räumen die Möglichkeit einer nicht vollständigen Repräsentativität ihrer Daten ein, da sie lediglich die Browserhistorie von Desktop-Geräten und nicht die von mobilen auswerten konnten.

Die Autoren der Arbeit konzentrierten sich in ihrer Auswertung auf die Auswirkungen von Seiten mit „faktentechnisch zweifelhaftem Content, wie er oft als ‚Fake-News‘ bezeichnet wird“. Darunter fallen vor allem Seiten, die ungesicherte oder nachgewiesen falsche Inhalte reproduzieren – wie es etwa die Behauptung eines Newsportals war, der kanadische Premierminister Justin Trudeau sei ein unehelicher Sohn von Kubas Ex-Diktator Fidel Castro.

Die meisten Leser von Fake-News lesen auch etablierte Angebote

Die Schlussfolgerung der Autoren ist, dass soziale Medien wie Facebook am häufigsten Zugänge zu zweifelhaften Nachrichtenseiten eröffneten. So sei Facebook bei 15 Prozent der Studienteilnehmer unter den letzten drei Websites vor dem Besuch eines fragwürdigen Internetangebots gewesen. Traditionelle Nachrichtenseiten hingegen hätten sich in nur sechs Prozent aller Fälle im Browserverlauf der Studienteilnehmer unmittelbar vor dem Besuch dubioser Informationsanbieter befunden. Dies legt nahe, dass Personen, die auf Angebote dieser Art zugreifen, eher von Facebook aus diese aufsuchen als sie direkt anzusteuern.

Einen prototypischen Fake-News-Leser gäbe es den Autoren zufolge nicht. Zum einen bildeten Fake-News nur einen sehr geringen Anteil am Informationsportfolio der Amerikaner – und würden in überdurchschnittlich hohem Maße von Personen frequentiert, die auch in besonders aktiver Weise seriöse Nachrichtenanbieter nutzten.

Selbst im Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen hätten sich US-Bürger im Durchschnitt nur zu rund sechs Prozent auf Websites mit fraglichem Wahrheitsgehalt informiert. Zudem seien 62 Prozent der Seitenaufrufe von jenen 20 Prozent an Nutzern gekommen, die ohnehin schon zu den überzeugten Stramm-Konservativen gehörten. Konservative zählen auch anderen Studien zufolge zu jenem Publikum, das sogenannten Alternativmedien gegenüber aufgeschlossener sei und dabei auch solche mit zweifelhaftem Inhalt nutze. Ein möglicher Erklärungsansatz dafür wäre, dass Linksliberale sich in etablierten Mainstreammedien eher wiederfinden, die eine politische „Einordnung“ von Fakten mit entsprechend gestaltetem Wording und Framing einer Verbreitung erfundener oder ungesicherter Darstellungen vorziehen.

Untersuchung bestätigt Ergebnisse aus Boston

Die nun veröffentlichte Studie bestätigt, was auch eine Untersuchung der Northeastern University in Boston unter der Leitung des Politikwissenschaftlers David Lazer vor einem Jahr angedeutet hatte. Im Zuge dieser Untersuchung wurden die Daten von 16.442 Wählern erfasst.

Auch die Untersuchung Lazers ergab, dass nachweisliche Fake-News lediglich sechs Prozent des gesamten Nachrichtenaufkommens mit Wahlbezug ausmachten. Lediglich deren Konzentration sei in diesem Zusammenhang sehr hoch gewesen. Demnach sollen nur 1,1 Prozent aller Nutzer in ihren Feeds gleich 80 Prozent aller verbreiteten Fake-News ausgesetzt gewesen sein. Ebenso wurden 80 Prozent aller Fake-News von Seiten dieser Art von 0,1 Prozent der Nutzer geteilt.

Eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner sei demnach keinen Fake-News ausgesetzt gewesen. Die Studie „widerspricht dem dominanten Narrativ, wonach Fake-News 2016 in sozialen Medien allgegenwärtig gewesen wären“, erklärte deren Hauptautor Joshua Tucker. Erst recht würde die Mehrheit der Amerikaner Fake-News nicht teilen. Was Lazer in seiner Studie nicht untersuchte, war der Effekt von Faktencheckern.