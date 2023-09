Effizientes Fahren: Kraftstoffverbrauch senken ohne langsamer zu fahren

Auto fahren kostet, fährt man langsam(er), kostet es Zeit, fährt man schnell(er), steigt der Verbrauch und es kostet Geld. Vernetzte Fahrzeuge sollen laut US-Energieministerium beide Faktoren senken. Doch auch ohne modernste Technik ist dies kein Widerspruch.

Egal, ob E-Auto oder Verbrenner, Autos benötigen Energie, um voranzukommen. Entscheidend für den Verbrauch ist neben Fahrzeuggröße und -gewicht vor allem die Geschwindigkeit, die in dritter Potenz zu Buche schlägt. Forscher des Southwest Research Institute (SwRI) in San Antonio (Texas, USA) haben nun gezeigt, dass langsamer fahren nicht automatisch später ankommen bedeutet. Selbst dann, wenn die Streckenführung unverändert bleibt.

Diese anscheinend paradoxen Forschungsergebnisse entstanden im Rahmen eines vom US-Energieministerium (DOE) finanzierten Projektes zu vernetzten Fahrzeugen. Demnach können Fahrzeuge, die mit automatisierten Fahrzeugsystemen ausgestattet sind, im Durchschnitt 15 Prozent Energie einsparen.

Kernpunkt dieser Einsparung ist die Fähigkeit von Autos sowohl untereinander als auch mit Verkehrsinfrastruktur wie Ampel zu kommunizieren. Beispielsweise „sieht“ eine Ampel, dass aus einer Richtung viele Fahrzeuge kommen und bleibt länger grün. Umgekehrt kann die Ampel „sagen“, dass sie jetzt rot schaltet und Fahrzeuge aus jener Richtung, wenn sie etwas langsamer fahren, nicht anhalten müssen.

Mit anderen Worten: Rollt ein Auto langsam Richtung Ampel, statt an der Haltelinie scharf abzubremsen und zum Stehen zu kommen, muss der Fahrer nicht erneut beschleunigen. Das spart Kraftstoff.

Da die Ampel jedoch unabhängig von der Fahrweise erst zum Zeitpunkt X wieder grün wird, können beide Fahrer erst zu diesem Zeitpunkt die Ampel passieren. Die Fahrzeit ist unverändert. Aufgrund dessen, dass der vermeintliche langsamere Fahrer den Schwung nutzen kann, hat er die Kreuzung vermutlich sogar eher überquert.

Das von SwRI entwickelte System für umweltfreundliches Fahren verwendet kundenspezifische Software und vorausschauende Antriebsalgorithmen, um menschliche Fahrer in die Lage zu versetzen, effizientere Fahrentscheidungen zu treffen, indem sie Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V), Fahrzeug-zu-Infrastruktur (V2I) und Fahrzeug-zu-Alles (V2X) miteinander verbinden und kommunizieren.

SwRI erhielt einen Preis in Höhe von 3,2 Millionen Dollar von der DOE-Initiative Energy Efficient Mobility Systems (EEMS), um die energetischen Auswirkungen möglicher intelligenter Infrastrukturlösungen auf den Gesamtverkehr zu untersuchen. Im Rahmen des Projektes wurden reale Verkehrsdaten, spezielle Testgeräte und Computermodelle eingesetzt, um die Vorteile des von SwRI entwickelten Eco-Driving-Konzepts für verschiedene Fahrzeugtypen zu quantifizieren und zu untersuchen, wie diese Fahrzeuge den Verkehrsfluss beeinflussen.

„Zu verstehen, wie die Einführung von vernetzten und automatisierten Fahrzeugen die Effizienz des Straßenverkehrs verbessern kann, ist sowohl für die Regierung als auch für die Industrie von wachsendem Interesse, insbesondere wenn sie dazu beitragen können, den Energie- und Emissionsausstoß zu reduzieren“, sagte Stas Gankov, ein leitender Forschungsingenieur in der Powertrain Engineering Division von SwRI. „Wir wollten den richtigen technologischen Ansatz finden, um den Energieverbrauch um mindestens 15 Prozent zu senken, ohne den Verkehrsfluss und die Fahrzeit zu beeinträchtigen. Die durchschnittlichen Einsparungen werden sowohl auf vernetzte als auch auf nicht vernetzte Fahrzeuge übertragen.“

Das Institut hat viele Jahre damit verbracht, modernste CAV-Technologien zu entwickeln, um den Betrieb von Personenkraftwagen effizienter zu gestalten und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen zu senken. Der vom SwRI entwickelte prädiktive Eco-Driving-Algorithmus nutzt Informationen von benachbarten Fahrzeugen, um Beschleunigungen zu minimieren. Die von SwRI entwickelte Anwendung zur Optimierung der Leistungsaufteilung nutzt das Wissen über Strecken und Geschwindigkeiten, um den Batterie- und Motorbetrieb zu optimieren und den Energiebedarf effizienter zu decken.

Das SwRI-Team bewertete den durchschnittlichen Energieverbrauch mehrerer Personenkraftwagen von verschiedenen Herstellern. Die Fahrzeuge wiesen unterschiedliche Automatisierungs- und Konnektivitätsgrade auf und verfügten über Antriebsstränge, die von herkömmlichen Verbrennungsmotoren bis hin zu reinen Elektrofahrzeugen reichten. Die Forscher bewerteten die Gesamtenergieeffizienz von Fahrzeugen mit umweltfreundlichem Fahrverhalten anhand von Prüfstandstests, automatisierten Fahrzeugen, die auf einer Teststrecke fuhren, und Computermodellen, die die verschiedenen Verkehrskorridore simulierten.

„Wir haben herausgefunden, dass, wenn umweltfreundliche Fahrzeuge effizienter fahren, weniger Kraftstoff verbrauchen und insgesamt effizienter arbeiten, sich die anderen Fahrzeuge um sie herum anpassen und ebenfalls weniger Energie verbrauchen“, so Gankov. „Wenn wir mehr CAVs in den Verkehr einführen, sehen wir, dass sich die Effizienz der Fahrbahn so weit verbessert, dass unter den richtigen Bedingungen der Gesamtenergieverbrauch um 15 Prozent gesenkt werden kann, ohne dass die Fahrzeit und der Verkehrsfluss beeinträchtigt werden. Der Verkehr wird nicht langsamer, sondern fließt optimierter.“