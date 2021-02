Mobilfunkmesse in Barcelona findet Ende Juni statt – mit Besuchern

Sony Xperia 1-Smartphones werden auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona am 27. Februar 2019 gezeigt. Foto: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Die weltgrößte Mobilfunkmesse MWC in Barcelona soll in diesem Jahr vom 28. Juni bis 1. Juli stattfinden – und zwar mit Besuchern. Das kündigte der Veranstalter GSM Association am Dienstag an. In den kommenden Wochen würden die Einzelheiten eines umfangreichen Hygienekonzepts veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr war die MWC Mitte Februar wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Die Messe in Barcelona ist mit üblicherweise mehr als 100.000 Besuchern und rund 2800 Ausstellern aus aller Welt eine der wichtigsten Branchenschauen.

Die Consumer Electronics Show in Las Vegas in den USA – ähnlich wichtig – war im Januar komplett digital über die Bühne gegangen. Der MWC-Veranstalter kündigte verpflichtende Corona-Tests, die Pflicht zum Tragen „geeigneter“ Masken und Abstandsregeln an.

Die MWC findet traditionell Ende Februar, Anfang März statt. Der Veranstalter hatte aber bereits im September 2020 angekündigt, dass die Messe dieses Jahr auf den Juni verschoben werde. (afp)

