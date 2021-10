Warnmeldungen vor Gefahrenlagen künftig direkt über Navigationsgeräte

Warnmeldungen vor Gefahrenlagen wie Unwetter oder Waldbrände sollen künftig direkt über das Navigationssystem im Auto ausgespielt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) kündigte am Dienstag in Bonn die Einführung des sogenannten TPEG-Formats als neues Dateiformat an, über das diese Warnungen in die Navis eingespielt werden sollen.

TPEG wird bereits von Autoherstellern verbaut. Mit dem neuen Dateiformat sollen neben Verkehrsinformationen nun auch direkt die Warnmeldungen der Behörden an die Autos geschickt werden. Diese können sowohl über DAB+ als auch über mobiles Internet verbeitet werden. Die Warnungen sollten helfen, eine sichere Route für die Weiterfahrt zu wählen, erklärte das Bundesamt. Die Ausgabe der Meldungen erfolge mehrsprachig.

Die neue Anwendung wurde seit 2019 erprobt. Ende September sei die Erprobung erfolgreich abgeschlossen worden. Nun solle kontinuierlich die Einführung in die Navigationssysteme erfolgen. (afp/dl)

