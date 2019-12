Epoch Times EPOCH TIMES sendet viele gute Wünsche für 2020 an alle Leserinnen und Leser

Der Wahrheit zu dienen, fühlt sich das Team der Epoch Times in Deutschland und in aller Welt verpflichtet. Mögen unser aller Mut, Kreativität und Beständigkeit in der Menschlichkeit - und unser aller Vertrauen auf göttlichen Schutz - uns den Weg weisen im Jahr 2020.