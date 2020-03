Leitartikel: Verfluchte Geschäfte – Die Seuche, das KP-Regime und seine Handelspartner

Dezember 2019 – In Wuhan, Zentralchina, kommt es zum Ausbruch eines neuartigen Coronavirus, dessen Erscheinen zunächst vom Regime der Kommunistischen Partei verborgen wird. Wertvolle Zeit zur Eindämmung der beginnenden Epidemie geht verloren, gravierende Fehler werden begangen, die im weiteren Verlauf zu einer unaufhaltsamen Ausbreitung der Lungen-Seuche führen, die schließlich „Covid-19“ genannt wird.

Fast zwei Monate später hat sich die Seuche über die ganze Welt verteilt. 155 Länder sind derzeit betroffen – in ganz unterschiedlichem Maße. Doch was ist Ursache, was Wirkung. Gibt es bisher unbeachtete Zusammenhänge?

Eine skrupellose Wirtschaftsmacht

Geschickt verstand es das kommunistische Regime in China in den letzten Jahrzehnten, sich mit betrügerischen Mitteln westliche Technologien zu verschaffen und durch die rücksichtslose Ausbeutung der eigenen Bevölkerung, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt Chinas wirtschaftliche Macht zu erlangen.

Diese wurde als politische Waffe eingesetzt, um die westliche Wirtschaft zu untergraben und von chinesischen Billigprodukten abhängig zu machen. Gleichzeitig nutzte das Regime Unsummen an Geldern aus der Volkswirtschaft, um sich kleinere Staaten in Asien, Afrika und Südamerika dingbar zu machen und somit Stimmen in internationalen Organisationen für sich zu gewinnen.

Der Aufstieg des Bösen

Doch die Geschichte der Volksrepublik China und damit der Herrschaft der Kommunistischen Partei wurde mit Blut geschrieben. Schon von Anbeginn an handelte es sich um eine Gaunerbande, die sich mit Gewalt an die Macht gebracht hatte und in ihrer Geschichte rund 65 Millionen Menschenleben in China forderte.

In zahlreichen Säuberungskampagnen wurden die Menschen verhaftet, verschleppt, vergewaltigt, gefoltert und gemordet. Leben um Leben wurde ausgelöscht, Schuld um Schuld angehäuft und die Seelen der Toten dürsten nach Gerechtigkeit.

Im Laufe der Zeit gerieten die Verbrechen allzu bereitwillig in Vergessenheit, wurde die böse Natur der Kommunistischen Partei Chinas immer mehr ignoriert. Zu verlockend waren die Vorteile, die man sich von den Geschäften mit dem mörderischen Regime erhoffte. Doch noch immer werden große Verbrechen begangen. In Chinas Lagern arbeiten die Sklaven des Regimes bis zum Umfallen und erzeugen Produkte für den Weltmarkt. Dort verstummen auch die Schreie der Gefolterten nie. Es werden sogar Menschen ihrer gewinnbringenden Organe wegen regelrecht „geschlachtet“.

Es hat sich nichts geändert. Auch heute noch säumen Leichen den Weg der Kommunistischen Partei und das Blut der Opfer klebt an den Händen der Schuldigen, die ihre Uniformen mittlerweile gegen feine westliche Anzüge eingetauscht haben.

Um seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Europa und Asien zu festigen und auszubauen, begründeten die Führer Chinas ihr ehrgeiziges und auf den Ausbau ihrer Herrschaftsansprüche gerichtetes Projekt „Belt and Road Initiative“ (BRI), welches auch unter dem Namen „One Belt, One Road“ (OBOR) bekannt ist oder auch einfach die „Neue Seidenstraße“ genannt wird. Doch wer wagt es, mit den Henkern in Zwirn und Nadelstreifen Geschäfte zu machen und dabei zu hoffen, ungeschoren davonzukommen?

Seuche, Seidenstraße und Untergang

Mitte des 14. Jahrhunderts kündigte eine große Seuche den Untergang der mongolischen Yuan-Dynastie an, der schrittweise bis zur Vertreibung des Kaisers 1368 aus Peking erfolgte und die Ming-Dynastie einläutete. Der Schwarze Tod gelangte über die Handelsrouten der Seidenstraße in das Persische Reich, den heutigen Iran, und weiter über die Häfen Italiens nach Europa. Dort grassierte die Pest von 1346 bis 1353 und forderte geschätzte 25 Millionen Todesopfer, ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas wurde ausgelöscht.

Heute kündigt die Wuhan-Lungenseuche das Ende der totalitären Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas an. Der drohende Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft durch die Auswirkungen der Seuche an sich und die Maßnahmen zur Eindämmung derselben, zwangen die obersten Parteigenossen zur Lockerung der strengen Quarantänebestimmungen, um den ihre Macht erhaltenden Geldfluss, den sie aus der Gesellschaft saugen, wiederherzustellen.

Am 11. Februar mussten viele Betriebe die Produktion wieder aufnehmen, gemäß dem „Marschbefehl“ aus der Parteispitze. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte, dass die Wirtschaft stabilisiert werden müsse. Zu diesem Zeitpunkt waren mehr als 80 Städte abgeriegelt, der öffentliche Verkehr zwischen den Provinzen lahmgelegt. Doch obwohl die Zentralregierung die Unternehmen anwies, die Produktion wieder zu starten, zögerten viele aus Angst vor der Ansteckung mit der potenziell tödlichen Lungen-Seuche, die Vorgaben umzusetzen. Teilweise setzten lokale Behörden deshalb bereits Polizeikräfte ein, in Firmen einzudringen und die Unternehmer zur Aufnahme der Produktion zu zwingen. Doch die Transportwege stellten das größte Problem dar. Niemand wollte fahren. Zu groß war das Risiko angehalten und in Quarantäne gesteckt zu werden. Die großen Wirtschaftseinbrüche ließen sich schließlich doch nicht vermeiden.

Unterdess steigt die Wut im Volk gegen die Schuldigen der Epidemie an, wogegen die Partei mit Propaganda, Zensur und Polizei vorgeht. Doch die Veränderung ist unaufhaltsam. Die Seelen der Toten kehren zurück, um Rache zu nehmen, die millionenfache Blutschuld in der chinesischen Geschichte fordert ihre Begleichung.

So nah und doch geschützt?

Nach dem Untergang der mongolischen Yuan-Dynastie herrschte die Ming-Dynastie. Der 16. und letzte Kaiser dieser Dynastie, Chongzhen, regierte 17 Jahre. In seiner Herrschaftszeit gab es sieben Seuchen, die insgesamt 15 Jahre andauerten. Ohnehin waren die letzten 65 Jahre der Dynastie von der Pest gezeichnet, die immer wieder ausbrach und einen Großteil der Menschen hinwegraffte. 60 Prozent der Menschen in Peking starben an der Pest, landesweit etwa die Hälfte der Bevölkerung. Gelehrte sagten: Die Ming-Dynastie ging an Ratten unter.

Jedoch wurde die Rebellenarmee des Li Zhisheng und auch die Armeen der einfallenden Mandschuren von der Seuche verschont. Als Peking fiel, verschwand auch die Rattenpest, die Qing-Dynastie begann.

Als das heutige Virus „SARS-CoV-2“ dem Weg von China aus entlang der Seidenstraße nach Europa folgte, traf die Wucht der Seuche vor allem wichtige Partner des Pekinger Regimes, den Iran und Italien. Dabei wären andere Staaten und Regionen geographisch dem kommunistischen Staat viel näher gelegen, wie Taiwan oder auch die Sonderverwaltungszone Hongkong. Warum trat hier die Wuhan-Lungen-Seuche wesentlich milder auf? Fast wirkt es so, als habe das Virus diese Gegenden weitgehend verschont.

Hongkong, mit seinem direkten Zugang zum Festland China ist mit 157 Infektionsfällen und vier Toten (Stand: 17. März, 7.13 Uhr, CSSE John Hopkins University) nur schwach betroffen. Hier sind sich die Menschen trotz der Abhängigkeit von ihr der Natur der Kommunistischen Partei bewusst und demonstrierten millionenfach und monatelang gegen Pekings Übernahme-Politik und für ihre Freiheit.

Auch die Inselrepublik Taiwan ist nahe dem chinesischen Festland und liegt nur 130 Kilometer davon entfernt. Taiwan unterhält rege wirtschaftliche Beziehungen zu China, wird aber städig von dessen Übernahmefantasien bedroht. Am 26. Januar stellte die John Hopkins University fest, dass Taiwan das zweithöchste Risiko einer Ausbreitung der Epidemie außerhalb Chinas aufweist. Doch in Taiwan ist man sich der Natur der Kommunistischen Partei allgegenwärtig bewusst. Auch hatte man von der SARS-Epidemie 2003 eine Lektion gelernt.

Schon frühzeitig vertraute man den offiziellen chinesischen Zahlen und Berichten nicht, schickte Wissenschaftler nach Wuhan und machte sich ein eigenes Bild von der Lage. Taiwan kam zu dem Schluss, schnellstmöglichst Vorkehrungen zu treffen gegen das, was sich da anbahnte – und das, lange bevor die zutiefst korrupte WHO überhaupt Alarm schlug, die Taiwan auf Druck Chinas nicht aufgenommen hatte. Mit 67 Infizierten und einem Todesfall rangiert der Inselstaat weit hinter den Tausende Meilen entfernten europäischen Ländern.

Südkoreanischer Leichtsinn

In Südkorea ist die Bevölkerung zunehmend kritisch gegenüber Präsident Moon Jae-in eingestellt. Ursache ist, dass er sich weigerte, chinesische Touristen zu verbannen und stattdessen nur denjenigen die Einreise verweigerte, die kürzlich in die Provinz Hubei – das Epizentrum der Epidemie in China – reisten.

Mehr als 1,4 Millionen Menschen haben eine Petition an das Blaue Haus des Präsidenten unterschrieben, in der sie die Amtsenthebung von Moon fordern. Im Text der Petition heißt es: „Angesichts der Reaktion von Moon Jae-in auf die neue Epidemie haben wir das Gefühl, dass er eher ein Präsident für China als für Korea ist.“ In Südkorea wurden zum 17. März 8.320 Infizierte und 75 Todesfälle gezählt.

Der Iran, Chinas Rückenstärker im Nahen Osten

Nach 13-jährigem Streit einigten sich im Sommer 2015 die fünf UNO-Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sowie zusätzlich Deutschland (5+1) mit dem Iran auf ein Atom-Abkommen. Doch schon Jahre vorher hatte sich das Mullah-Regime dem kommunistischen China genähert, das die vergangenen zehn Jahre der wichtigste Handelspartner des islamischen Landes war.

Als Chinas „Neue Seidenstraße“-Projekt (BRI) 2013 gegründet wurde, wurde auch der Iran eines der strategischen Zentren der kommunistischen Hegemonie, um nach Europa, Asien und Afrika weiter vorzudringen. Auf der einen Seite floss iranisches Öl am Embargo vorbei nach China, auf der anderen Seite kamen Raketen, U-Boote und Atomwaffentechnik zurück. Die chinesischen Konzerne Huawei und ZTE versorgten den Iran zudem mit sensiblen Technologien.

Diese enge Partnerschaft mit dem aus Tod und Unterdrückung entstandenen Regime in Peking wurde dem Land nun zum Verhängnis. Es entwickelte sich im Verlauf der Corona-Krise zum Epizentrum der Seuche im Mittleren und Nahen Osten. Die offiziellen Zahlen vom 17. März wurden mit 14.991 Infizierten und 853 Todesfällen angegeben. Da der Iran von einem autoritären Regime kontrolliert wird, ist diesen Zahlen ebenso wenig zu trauen wie denen aus China. Die „Washingon Post“ zitierte am 5. März einen Epidemiologen, der die tatsächliche Zahl der Infizierten im Iran auf bis zu 28.000 schätzte, fast das Fünffache der zu diesem Zeitpunkt genannten offiziellen Zahlen des Regimes.

Bereits zu Anfang der Seuche zeigte der Iran die gleichen Vorgehensweisen wie der kommunistische Bruder: Vertuschung, Informationsblockade und harte Stabilitäts-Maßnahmen. Ebenso ähnlich waren die schockierenden Videos und Bilder der Folgen, die aus dem Land übermittelt wurden. Das Virus forderte zudem mehrere Opfer auf iranischer Regierungsebene und zahlreiche Abgeordnete sind infiziert.

Krankheit und Tod kommen nach Italien

Die mit Abstand schlimmsten Folgen in Europa trägt derzeit die Italienische Republik, die ebenfalls seit März 2019 Chinas Verbündeter auf der „Neuen Seidenstraße“ (BRI) ist – der einzige der G7-Staaten. Mit derzeit 27.980 Infizierten und 2.158 Toten hat das Land nicht nur nach China die höchsten offiziellen Fallzahlen zu verzeichnen, sondern auch mit 7,7 Prozent die höchste Sterblichkeitsrate der Coronavirus-Pandemie, die weltweit bei knapp vier Prozent liegen sollen, was durch die Unsicherheit der Zahlen aus China und dem Iran nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann.

Eine alternde Bevölkerung, gewaltige Schulden und die Lähmung des Landes durch die politische Spaltung ließen die italienische Regierung nach der Hand des Regimes in China greifen, um die geschwächte Wirtschaft zu stützen und den chinesischen Markt für den Verkauf italienischer Luxusgüter zu erobern.

Chinas hegemonisch begründete Investitionen in Italiens Häfen und Infrastrukturen, in Genua und anderen Städten, wurden freudig angenommen. Ein Zustrom chinesischer Staatsangehöriger folgte den Verträgen. 74 Städtepartnerschaften zwischen China und Italien bestehen aktuell, so auch mit Mailand, Venedig und Bergamo. In diesen norditalienischen Regionen tobt das Virus besonders heftig.

Während die Corona-Seuche sich von China ausgehend ausbreitete, vertraute Italien den Versprechungen der KP-Führung und der WHO, zögerte, rasch zu handeln und strenge Kontrollen für chinesische Touristen einzuführen. Doch das ist nur eine oberflächliche Betrachtung der Gründe für das was folgte.

Deutschland, wichtiger China-Partner in Europa

In Europa sind neben Italien vor allem auch Spanien (9.942/342), Frankreich (6.655/148) und Deutschland (7.272/17) von der Epidemie stark betroffen, wenn auch weniger deutlich und dramatisch als Italien. EU-Aussteiger Großbritannien wurde etwas schwächer getroffen (1.553/56), ebenso wie die skandinavischen Länder und Österreich. Am wenigsten mussten die Länder Ost- und Südost-Europas sowie Portugal einstecken. Im Verhältnis zu ihrer Größe wurde die Schweiz jedoch relativ deutlich heimgesucht (2.330/19). Frankreich und Deutschland standen in den letzten Jahren der KP Chinas sehr nahe, wobei Deutschland Chinas Menschenrechtsverletzungen deutlicher kritisierte und eine gewisse Distanz zu wahren suchte. Aktuell setzen sowohl Frankreich als auch Deutschland – entgegen amerikanischen Warnungen vor den Folgen – auf eine Beteiligung des chinesischen Kommunikationsgiganten Huawei am 5G-Netz in Europa, der sich zu 99 Prozent im Besitz eines Gewerkschaftskomitees befindet, faktisch also in Staatsbesitz, wie eine amerikanische Studie schlussfolgert. Es soll auch eine enge Beziehung zum chinesischen Militär bestehen. Damit setzen sich die Länder einem hohen Risiko von Spionage und Sabotage aus.

Laut dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist Huawei auch „nicht irgendein privates Unternehmen, sondern dahinter steht die Kommunistische Partei Chinas“. Maaßen hält es für „sicherheitspolitisch gefährlich, uns in eine Abhängigkeit von dieser Partei zu begeben“. Auch der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, konnte Anfang Januar in einer öffentlichen Anhörung vor dem Bundestag dem chinesischen Staatskonzern kein Vertrauen entgegenbringen und warnte eindringlich.

Peking drohte Berlin schließlich mit Konsequenzen für deutsche Firmen in China, einem Rückschlag für die bilateralen Beziehungen und sprach von einem „unermesslichen“ Tribut, den solch eine „Fehlentscheidung“ von den Telekom-Betreibern und der deutschen Wirtschaft fordere, sollte Deutschland Huawei bei 5G ausschließen.

Schließlich schloss sich die Unionsfraktion der Bundesregierung in ihrer Haltung an, den Huawei-Weg zu gehen. Man hoffte wohl, China von sensiblen Komponenten ausgrenzen zu können, und dass „eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist“, heißt es in einem Unions-Papier. Auch Bundesinnenminister Seehofer zeigte sich offen für eine Teilnahme Huaweis am 5G-Programm Deutschlands, wie es die Kanzlerin wünschte.

Hinsichtlich Chinas BRI-Projekt scheint Deutschland dem Beispiel Italiens folgen zu wollen. Bereits am 26. März 2019 lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz in Paris das „Neue Seidenstraße“-Projekt als einen „sehr wichtigen Plan“ und machte deutlich: „Wir Europäer wollen teilnehmen.“

Der Spiegel der Geschichte

Einer der bedeutendsten Kaiser Chinas, Tang Taizong (599 – 649), führte 617 in jungen Jahren schon die Armeen seines Vaters bei der Eroberung von Chang’an, der Hauptstadt der untergehenden Sui-Dynastie an. Die Tang-Dynastie wurde gegründet. Kaiser Taizong galt später als weitsichtiger und gerechter Herrscher. Ein Zitat wird ihm zugeschrieben:

Nimm Kupfer als Spiegel, dann kann ich meine Kleidung in Ordnung bringen;

Nimm die Menschen als Spiegel, dann weiß ich, ob das, was ich tue, richtig ist oder nicht;

Nimm die Geschichte als Spiegel, dann werde ich der Dinge Aufstieg und Untergang wissen. (Tang Taizong, Kaiser ab 626)

Viele chinesische Kaiser-Dynastien wurden in ihren letzten Jahren von Seuchen und Naturkatastrophen begleitet. Der Spiegel der Geschichte zeigt heute auf eine vom Virus befallene und in den letzten Zügen dahinsiechende Kommunistische Partei Chinas. Er deutet das Ende ihrer gewalttätigen und grausamen Herrschaft an. Wer steht mit ihr in enger Verbindung? Jedes Land, jede Stadt, Organisation oder Einzelperson sollte sich diese Frage stellen und beobachten, wie die Dinge sich entwickeln.

Ist die Katastrophe vermeidbar?

Anstatt die Weltwirtschaft ins 21. Jahrhundert zu führen, trägt die Kommunistische Partei Chinas mit ihren Weltherrschaftsfantasien und der „Neuen Seidenstraße“ ihre geschichtlich angehäufte Blutschuld in die Länder der Welt und damit auch nach Europa. Die Folgen zeigen sich hier offensichtlich, da subtil, auf vielen Ebenen, aber immer zerstörend und zersetzend – wie eine Infektion.

Die Seuche aus Wuhan schlägt nicht wahllos nach den Menschen, wie eine von einem Blinden geschwungene Axt. Das Virus folgt vielmehr einem Muster, wonach die Länder, die aus wirtschaftlichem Profitstreben die Gräueltaten der Partei am meisten ignorieren, am stärksten betroffen wurden. Manche Länder beugten sich vielleicht widerwillig der Macht Chinas, wurden deswegen vielleicht auch weniger schlimm getroffen – trotz ihrer großen geografischen Nähe.

Vielleicht ist die innere Haltung dem Pekinger Regime gegenüber ein noch wichtigerer Schlüssel als die existierenden Handelsbeziehungen, um das drohende Schicksal zu wenden, entweder der Seuche anheimzufallen oder ihr zu entgehen.

Damals, am Ende der Ming-Zeit, gab es ein Heilmittel, das bei genauer Anwendung Erfolg zeigte. Der Arzt und Daoist Wu Youxing (1580-1660) führte zu seiner Zeit bereits umfangreiche Forschungen über Epidemien durch und veröffentlichte 1642 das Buch „Wenyi Lun“ (Abhandlung über die Pest). Er entwickelte ein Medikament namens „Da Yuan Yin“, mit dem er das Immunsystem der Patienten stärkte und ihre inneren Organe ins Gleichgewicht brachte.

Doch die Einnahme der Arznei war mit einem Rat verbunden, gewisse daoistische Verse vor der Einnahme der Medizin aufrichtig zu rezitieren. Erfolg und Misserfolg der Medizin sollen damit verbunden gewesen sein. Als Ursache für die Erkrankungen benannte Wu Youxing das Li Qi, eine Art „besonders grausame Feinstmaterie“.

Viren, Bakterien, Geister, Dämonen: Welche Bezeichnung ist die alleinig richtige? Ist es eine Seuche, ein Fluch oder die Rache der Seelen der Toten, der millionenfachen Opfer der Kommunistischen Partei? Es mag unterschiedliche Denkweisen geben, doch die schrecklichen Erscheinungen sind für alle gleichermaßen zu beobachten.

