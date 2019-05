12 Tipps für das perfekte Gaming Headset

Wer tagsüber arbeitet, möchte am Nachmittag oder Abend oft abschalten und sich entspannen. Manche Menschen gehen joggen, andere kochen oder lesen, wieder andere setzen sich vor den Computer und spielen. Sie zocken, wenn man so möchte, und vertiefen sich in nachgestellte oder Fantasywelten, die sie den Alltag vergessen lassen.

Moderne Computerspiele sind so gebaut, dass sich die Spieler in der virtuellen Welt verlieren können und sollen. Dafür investieren sowohl die Entwickler als auch die Kunden viel Geld, um das Beste aus ihren Computern herauszuholen. Grafikkarten und Prozessoren mit hoher Rechenleistung oder große, hochauflösende Bildschirme sind nur zwei Beispiele und verhältnismäßig teuer. Wer bereits angemessene Hardware besitzt und trotzdem oft abgelenkt ist, hat eine weitaus günstigere Alternative, um noch tiefer in die Spielewelt einzutauchen: Gaming Headsets

Mit Gaming Headsets tiefer in die Spielewelt eintauchen

Der Mensch ist ein visuelles Wesen, doch der zweitwichtigste Sinn des Menschen ist das Hören. Entsprechend ist der Klang eines Computerspiels mindestens genauso wichtig wie ein hochauflösendes Bild.

Alle Geräusche, die neben dem Spielsound unsere Ohren erreichen, stören und da wir nicht alle in einem schallisolierten Keller sitzen können, gibt es zwangsweise Störgeräusche. Die Lösung heiß Headset, aber welches? Was müssen Sie beachten? Only4Gamers hat die besten Gaming Headsets getestet und die wichtigsten zu beachtenden Punkte zusammengestellt:

#1 – Headset oder Kopfhörer, das ist die Frage

Die wohl wichtigste Entscheidung ist die nach dem Headset überhaupt. Ein guter Stereo-Kopfhörer hat bei gleichem Preis die bessere Klangqualität. Mit einem zusätzlichen Tischmikrofon ist auch die Aufnahmequalität spitze – vorausgesetzt, die verbaute Soundkarte im Computer kann zwei Geräte gleichzeitig verarbeiten. Laut Only4Gamers kommt das nicht oft vor, ist aber umso nerviger, wenn es doch auftritt.

Hingegen sind Headsets hervorragende Allrounder, brauchen oft keine gesonderte Soundkarte, haben Lautstärkeregelung, Stumm schalten, etc immer in Reichweite und bieten oft mitgelieferte Software, mit der man bestimmte Einstellungen ohne Aufwand anpassen kann.

Letztendlich lässt sich jedoch sagen, dass Gaming Headsets oft mit tollen Features beworben werden die für die Klangqualität nichts bringen, so Only4Gamers. „Häufig seid ihr mit einem guten Stereo-Kopfhörer und einem hochwertigen extra Mikrofon fürs Zocken wesentlich besser bedient. Kopfhörer haben meistens eine bessere Klangqualität, einen höheren Tragekomfort, sind günstiger und haben eine hochwertigere Verarbeitung.“

#2 – Was kostet ein Gaming Headset

Wie bei vielen Markenprodukten zahlen Kunden auch für den Namen. Außerdem müssen die aus der Werbung bekannten Marken auch ihre Marketingkosten decken, sodass ein 100-Euro-Headset technisch vielleicht nur 50 Euro wert ist. Hersteller von Kopfhörern wie Bose, Behringer oder Shure legen hingegen mehr wert auf die Technik. Ein hervorragendes Produkt verkauft sich eben dank Mundpropaganda am Besten.

Ein weiterer Punkt ist die Verarbeitungsqualität von Headsets und Kopfhörern. Um in einem bestimmten preislichen Rahmen zu bleiben, verzichten manche Hersteller auf eine hochwertige Verarbeitung. Billige Materialien oder schlechte Verarbeitung schlagen sich jedoch oft im Tragekomfort oder der Haltbarkeit wieder.

#3 – Tragekomfort

Jeder Gamer hat eine etwas andere Kopfform und beurteilt den Tragekomfort unterschiedlich. Schmerzende Ohren sind jedoch für jeden unangenehm. Um dies zu Verhindern lohnt sich der Blick auf die verwendeten Materialien. Kunstleder ist zwar günstig aber nicht sonderlich weich, führt aber dazu, das die Ohren schneller schwitzen.

Auch die Spannkraft, bzw. der Druck mit der Kopfhörer auf die Ohren drückt, ist für den Komfort entscheidend. Ist sie zu hoch, drückt es bereits nach kurzer Zeit auf die Ohren, ist sie zu gering, rutscht das Headset schneller nach unten und drückt dann auf die Schädelplatte. Das erhöhte Gewicht von Allround-Headsets kann außerdem zu Kopf- und Halsschmerzen führen.

#4 – Klangqualität und Impedanz

Bezüglich der Klangqualität stellt Only4Gamers fest: „Die Klangqualität ist der Hauptvorteil eines Kopfhörers und für viele Gamer der Hauptgrund, warum sie anstatt eines Gaming Headsets überhaupt einen Kopfhörer kaufen.“

Auch die Impedanz, beziehungsweise der effektive Widerstand eines elektrischen Stromkreises, trägt zu einem guten Klangerlebnis bei, wird jedoch von vielen Nutzern gekonnt ignoriert. Grundlegend gilt: Gaming Headsets mit höherer Impedanz liefern ein besseres Klangerlebnis, vorausgesetzt das ausgegebene Signal der Soundkarte passt.

Wichtig ist kein möglichst großer Wert, sondern dass PC-Hardware und Kopfhörer oder Headset zueinander passen. Ganz extrem gesagt: Wenn Sie ein Headset mit einer niedrigen Impedanz an einen Verstärker mit einer großen Impedanz anschließen, macht Ihr Headset nicht lange mit. Optimal wäre es, wenn Soundkarte und Ausgabegerät die gleiche Impedanz haben.

Unterschiedliche Impedanzen haben immer eine Minderung der Klangqualität zufolge, schaden aber weder Kopfhörer noch Hardware, wenn man es nicht übertreibt und die Lautstärke in einem vernünftigen Rahmen belässt.

Headsets mit niedriger Impedanz (< 25 Ohm) benötigen weniger starke Signale und können so problemlos mit mobilen Geräten verwendet werden, während Headsets mit hoher Impedanz (>25 Ohm) mehr Eingangsleistung brauchen, dann aber den besseren Klang bieten. Letztere können außerdem mit einer Vielzahl an Audiogeräten verwendet werden.

#5 – Welchen Einfluss haben die verbauten Lautsprecher?

Typische Kopfhörertreiber oder Schallwandler messen 30, 40 oder 50 Millimeter im Durchmesser, wobei 40 Millimeter-Treiber am häufigsten verbaut werden. Wichtiger als die Größe sind jedoch auch hier andere Faktoren wie Gewicht, Qualität und Material. Große Treiber liefern tiefere Bassfrequenzen, sind jedoch aufgrund des oft höheren Gewichts träger. Ein perfekt abgestimmter kleinerer Treiber liefert jedoch oft das bessere Gesamtergebnis.

Manche Hersteller verbauen jedoch in vielen Geräten die gleiche Hardware, sodass ein Blick auf die Treiber lohnenswert ist. Werden in einem günstigen Modell eines Herstellers die gleichen Treiber wie im High-End-Produkt verwendet, kann man davon ausgehen, das die Klangqualität entsprechend gut ist.

#6 – Klangprofil: neutral, warm, oder basslastig

Ebenso wie der Tragekomfort beurteilt jeder Gamer das Klangprofil unterschiedlich. „Vielzockern und (angehenden) Pro-Gamern empfehlen wir definitiv ein neutrales Klangprofil“, so Only4Gamers. Letztendlich muss aber jeder selbst entscheiden, was und wie er hören möchte.

Ein neutrales Klangprofil bedeutet dabei, dass alle Töne sauber wiedergegeben werden, egal ob tiefes Bassbrummen oder schrilles Pfeifen, sodass der Gesamtklang sehr ausgewogen und für die Ohren wenig belastend ist. Ein warmes Klangprofil bevorzugt mittlere und hohe Töne, was auf Dauer sehr anstrengend für die Ohren ist. Ein basslastige Klangprofil unterstreicht hingegen tiefe Töne, wodurch jedoch viele Details der höheren Frequenzen verloren gehen. Viel Bass kann außerdem zu unangenehmen Druck auf den Ohren führen.

Daneben gibt es eine Vielzahl an Misch-Klangprofilen, die beispielsweise Tiefen und Höhen oder nur die Mitten betonen, die optimal Universallösung gibt es jedoch nicht. Wer alle Frequenzen wie im Konzertsaal erfahren will, braucht entweder eine Konzertkarte oder eine hochwertige Musikanlage.

#7 – Offene und geschlossene Headsets

Auch hier gilt, man kann nicht beides haben und muss sich entscheiden. Geschlossene Kopfhörer sind, wie der Name besagt, außen geschlossen, sodass weniger Störgeräusche nach innen (und außen) dringen können. Durch die geschlossene Bauweise schwitzen die Ohren jedoch leichter, die Räumlichkeit des Klangs ist eingeschränkt und solche Headsets sind oft schwerer und unbequemer.

Offene Headsets haben statt einer festen Abdeckung oft nur eine Membran oder Gitter auf der Außenseite der Ohrmuscheln und lassen dadurch mehr Störgeräusche von außen nach innen und umgekehrt. (Was aber durchaus praktisch ist, wenn Mutti zum Essen ruft.) Die Bauform ermöglicht jedoch eine Gewichtsersparnis und eine bessere Belüftung, sodass der Tragekomfort solcher Headsets oft größer ist. Eine Mischform bieten halboffene Gaming Headsets, die Aspekte beider Bauweisen vereinen.

#8 – Was bedeuten die Frequenzangaben?

Um es kurz zu machen, nichts. Viele Hersteller schmücken ihre Produkte mit vielversprechenden Zahlen, eine davon ist der Frequenzbereich. Frequenzen unterhalb 20 Hertz (Hz) und oberhalb von 20.000 Hertz (20 kHz) sind jedoch für den Menschen kaum wahrnehmbar. Wer also mit „Frequenzwiedergabe bis 22.000 Hertz“ wirbt, hat unnütz Geld investiert.

#9 Klinke oder USB?

Viele Gaming-Computer haben sowohl den einen als auch den anderen Anschluss, sodass es oft keine Rolle spielt, welchen Anschluss das Headset hat. Beide haben jedoch ihre Vor- und Nachteile.

Ein handelsüblicher Klinkenstecker kann zwei Tonsignale gleichzeitig übertragen, also zum Beispiel links und rechts oder Kopfhörer und Mikrofon. Da kein Gamer mir nur einem Kopfhörerkanal spielen möchte, braucht man für ein klassisches Stereo-Headset bereits zwei Steckplätze: Grün für die Kopfhörer und rot für das Mikro. Bei Sourround-Sound steigt diese Zahl jedoch auf drei (5.1) oder sogar vier Steckplätze bei 7.1-Sound und erfordert eine entsprechende Soundkarte des Rechners.

Klinken-Headsets sind jedoch meist günstiger als USB-Modelle und können außerdem problemlos an deren Geräten, einschließlich der meisten Smartphones verwendet werden. Außerdem entfällt bei Stereo-Sound eine zusätzliche Soundkarte und Treiber. Möchte man Zuhause jedoch am Computer nicht nur Zocken, sondern auch Musik hören, muss man jedesmal Lautsprecher-Klinke und Headset-Klinke wechseln.

USB-Headsets bieten neben dem Wegfall des lästigen Steckerwechsels beim Musikhören weitere Vorteile. So besitzen sie eine eigene Soundkarte und können damit ohne viel Aufwand Sourround-Sound bereitstellen. Problematisch wird es nur, wenn PC-Soundkarte und Headset-Soundkarte nicht richtig miteinander kommunizieren. Die verbaute Hardware macht USB-Headsets jedoch oft etwas teurer.

#10 – Mit oder ohne Kabel?

An dieser Frage wird kein Gamer vorbeikommen und lässt sich ungefähr so einfach beantworten wie die Frage nach Kopfhörer und Mikro oder Headset. Jeder muss selbst entscheiden. Wer Wert auf Klangqualität, Genauigkeit und Ausdauer legt, sollte zum kabelgebundenen Headset greifen. Wer Kabelsalat hasst und zwischendurch auch mal zum Kühlschrank gehen möchte, ist mit einem kabellosen Headset besser beraten.

Wesentlicher Nachteil eines kabellosen Headsets ist jedoch der begrenzende Faktor Akku. Ist der Strom einmal alle, ist auch der Ton weg. Ein optionales Ladekabel fesselt Spieler jedoch wieder an den Tisch.

Auch die technisch bedingten Übertragungsverluste durch Funkwellen und die Verzögerung mindern das Klangerlebnis und die Möglichkeit, sich ungehindert ins Spiel zu vertiefen. hinzu kommt, dass die Funk-Hardware und der Akku den Preis und Gewicht in die Höhe treiben. Außerdem warnen Ärzte immer wieder vor schädlichen Auswirkungen von Funksignalen.

#11 – Surround-Sound

Während im (Heim)-Kino der Ton tatsächlich aus verschiedenen Richtungen kommt, hat auch das beste Gaming Headset nur zwei Ohrmuscheln. Echten Surround-Sound kann es nicht geben. Um trotzdem einen realistischen 3D-Sound zu bieten, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder verbauen Hersteller mehrere kleine Lautsprecher oder aber sie berechnen einen virtuellen Raumklang, der über zwei Lautsprecher wiedergegeben wird.

Mehrere Tonquellen in einer Ohrmuschel führen jedoch in der Regel zu einem schlechteren Klangerlebnis. Ob ein simulierter Surround-Sound besser ist als ein guter Stereoklang bleibt strittig, macht sich jedoch auf jeden Fall im Geldbeutel bemerkbar.

Da für einen guten räumlichen Klang entweder mehr Hardware oder eine entsprechende leistungsstarke Software erforderlich ist, ist vom Kauf günstiger Surround-Sound Headsets abzuraten. Billige Surround Headsets berechnen zwar einen virtuellen Raumklang, können ihn jedoch nicht wiedergeben, da alle Töne gleichzeitig abgespielt werden.

#12 – Nicht jedes Headset ist mit jedem Gerät kompatibel!

Vielleicht die wichtigste Frage überhaupt ist, mit welchen Geräten man das neue Headset verwenden will. Nicht jedes Headset funktioniert problemlos mit jeder Hardware. Und ein Headset, das hervorragend mit der PS4 arbeitet, funktioniert selbst auch an der XBox One.

Die meisten Hersteller geben jedoch sehr genau an, mit welchen Plattformen die Geräte kompatibel sind, sodass ein Blick ins Kleingedruckte genügt, um zu prüfen, ob später alles zusammenpasst. Gaming Headsets mit Klinke funktionieren direkt oder mit Adapter an fast allen Plattformen, egal ob Computer, Konsole oder Mobilgerät, aber auch das ist nicht garantiert – siehe Impedanz.