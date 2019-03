5 Tipps, wie Sie Ihre Uhr besser tragen

Wie bei jedem Hobby gibt es auch bei Uhrenenthusiasten heftige Debatten darüber, welches Modell zu welchem Kleidungsstil angemessen ist und wann Understatement oder Prunk angebracht sind. Wie immer ist Stil dabei vor allem subjektiv, aber es gibt ein paar Grundsätze, mit denen man jeden Uhrenstil verbessern kann.

Wichtig ist dabei allerdings immer, dass Komfort im Mittelpunkt steht. Tragen Sie zuerst immer, was sich für Sie gut anfühlt! Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, sollten Sie auch dem Drang widerstehen, andere für Ihre Auswahl zu kritisieren. Versuchen Sie lieber ins Gespräch zu kommen und so Gemeinsamkeiten zu finden, anstatt sich an Verschiedenheiten aufzuhängen.

1. Finden Sie die richtige Größe

Nicht jeder verfügt über die Handgelenke, um Übergröße tragen zu können. Der Trend ging seit einiger Zeit dahin, immer größere und wuchtigere Modelle zu präsentieren, was Träger mit eher schmaleren Handgelenken etwas fraglos zurücklässt. Es ist dabei vollkommen in Ordnung, statt sich mit 44 mm abzukämpfen, lieber auf ein Mittelmaß wie 36 mm zurückzugehen. Die Grundregel ist dabei, dass die Uhr nicht über die Extremitäten des Handgelenkes hinausstehen sollte. Wenn Sie sich unsicher fühlen, tragen Sie die Uhr lieber für ein, zwei Tage, um zu sehen, wie Sie mit ihr im Alltag zurechtkommen.

2. Übertreiben Sie es nicht mit den Accessoires

Viel ist nicht immer besser und der Platz am Handgelenk ist nur begrenzt verfügbar. Bei diesem Platzmangel leiden oftmals besonders die Uhren, da diese durch Armreife oder Ketten leicht verkratzt werden können und danach besonderer Pflege bedürfen. Nehmen Sie deshalb lieber mit einem dezenten Ring vorlieb. Achten Sie wie immer auch darauf, dass Farbe und gegebenenfalls Materialien aufeinander abgestimmt sind und Sie zum Beispiel keinen Goldring zu einer Funktionsuhr mit grellem Nylonstrap tragen, was uns auch zum nächsten Punkt bringt.

3. Finden Sie das richtige Armband

Es lohnt sich neben der Uhrensammlung auch eine gute Armbandsammlung anzulegen, damit Sie auf jede Situation souverän reagieren können. Generell macht eine sportliche Funktionsuhr an einem Stoffarmband eine bessere Figur als eine Dresswatch, die sich auf Edelstahl wohlfühlt. Auch ist Leder im Sommer eher unangenehm, während sich Nato ans Handgelenk anschmiegt. Wie bei den Accessoires ist es auch hier wichtig, eine gewisse farbliche Harmonie zu erreichen.

4. Öffnen Sie sich für neue Erfahrungen

Wir alle haben unsere Favoriten und Präferenzen, aber manchmal lohnt es sich, über den Tellerrand zu schauen und auch Neues auszuprobieren. Sie haben bisher nur Automatikwerke gehabt? Probieren Sie mal für eine Woche einen Zeitmesser mit Handaufzug aus. Ihre Sammlung setzt vor allem auf stilvolle Klassiker oder dem Markenprestige von Rolex oder Omega? Sehen Sie sich einmal auf dem Markt der unabhängigen Uhrenmeister um, die sich oft an extravaganteren Komplikationen versuchen. So erweitern Sie nicht nur Ihr Wissen, sondern können auch neue Kontakte knüpfen und Referenzen finden.

5. Machen Sie sich mit den Funktionen Ihrer Uhr vertraut

Mit Abstand der häufigste Fehler, den Laien wie auch Enthusiasten machen, ist, dass sie sich entweder nicht der Funktionen ihrer Uhr bewusst sind, oder diese nicht benutzen. Manche Komplikationen wie eine GMT, Chronograph oder Tachymeter sind dabei alltagstauglicher als andere wie z.B. ein ewiger Kalender, aber ein Blick in die Gebrauchsanweisung lohnt sich meistens immer.