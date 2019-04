Aus dem Brexit Erfolge erzielen

Nicht nur der freie Verkehr von Waren und – viel wichtiger – von Menschen ist gefährdet, auch die bislang wunderbaren finanziellen Freiheiten und Partnerschaften werden zunehmend marginalisiert, sodass am Ende wahrscheinlich beide Seiten erhebliche Einschränkungen erfahren müssen. Was bedeutet das für Investoren mit grenzüberschreitenden Finanzinteressen?

Nun, zunächst einmal kann es bedeuten, dass der Zugang zu Investitionsmöglichkeiten der britischen Inseln für Anleger aus beispielsweise Deutschland ein wenig eingeschränkter sind. Es kann also durchaus passieren, dass Spekulationen auf Währungen und deren Schwankungen in der Zukunft eher einseitig ausgelegt werden. Das könnte heißen, dass man vorrangig in Euros investiert und dann Wege sucht, um bei einem schwankenden Kurs zum britischen Pfund Erfolge zu erzielen. Allerdings sollte man hier ein wenig vorsichtig agieren, denn Anfänger auf dem FOREX Markt sind oft recht anfällig für unkontrollierte Investitionen in Währungen. Profis etwa suchen gezielt nach Positionen einer Währung um dort zu investieren, wo durch Währungsschwankungen finanzielle Vorteile kommen können. Dieses sogenannten Hedging FOREX ist dabei eine der Königsdisziplinen der hochwertigen Geldanlage. Die aktuelle Lage auf den globalen Finanzmärkten lädt dabei allerdings auch dazu ein, sich mit der Brexitproblematik soweit auseinander zu setzen, dass man mit ein wenig Vorarbeit durchaus beim FOREX Handel profitieren könnte. Um sich allerdings bei Direktinvestitionen nicht die Finger zu verbrennen, könnte man durch Futures oder andere Optionspakete sich eine etwas sichere Anlage verschaffen. Future und Fonds sind Pakete, bei denen man nicht nur auf einen Posten investiert, sondern das Portfolio dadurch erweitert um eine Risikostreuung zu erreichen.

Portfolio erweitern

Futures sind natürlich grenzüberschreitend aktiv. Man investiert lediglich einen Teil der Anlagesumme in Unternehmen aus dem Nicht-EU Ausland, wozu Großbritannien sehr wahrscheinlich in kurzer Zeit gehören wird. Die Risiken sind geringer, da der EU-Markt immer noch einen viel größeren Teil des Portfolios ausmacht, werden nur Bruchteile im britischen Pfund gehandelt. Da die Eurozone aktuell als viel stabiler verglichen mit dem Pfund gilt, sind dies hilfreiche Tipps für eine mäßig konservative Geldanlage inmitten der unsicheren Finanzzukunft.

Allerdings ist es auch möglich, ein höheres Risiko bei der Geldanlage einzugehen und dabei von Schwankungen der Währungen zu profitieren. Zwar gehört das Pfund aufgrund anderer Brandherde auf dem Finanzmarkt momentan nur zur zweiten Liga der Problemfälle, aber anders als beispielsweise die türkische Lira hat das Pfund seit Jahrhunderten einen guten Ruf, was sich auch nachhaltig trotz eines drohenden Brexit bemerkbar machen sollte. Es ist zwar anzunehmen, dass der Kursverlust vom Pfund in diesem Jahr noch ein wenig zunehmen wird, aber diese Schwankungen sind wohl eher kürzerer Natur. Wer Interesse an langfristigen FOREX Investitionen hat, der darf also durchaus darüber nachdenken, in das Währungspaar EUR/GBP zu investieren, allerdings immer in dem Bewusstsein, dass es erst auf lange Sicht eine sinnige Rendite zu erwarten gilt.