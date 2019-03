Das Poster: ein treuer Wegbegleiter. Jetzt zum selbst entwerfen.

Ein weiteres Mittel, das unser Zeit- bzw. Lebensgefühl auszudrücken vermochte, waren die Poster und Bilder, die unsere Wände zierten. Von diesem Phänomen kann sich vermutlich so gut wie niemand ausschließen. Denn es war nicht nur der Kult um die jeweilige Band, das Fußballteam oder ein Filmplakat. Vielmehr war es die eigene Identifikation, die damit verbunden war. Wer ein entsprechendes Konterfei an seiner Wand hatte (möglicherweise sogar mehrere) fühlte sich diesen Personen ein kleines Stückchen näher und die Identifikation war stärker. Mit zunehmendem Alter musste dieser Kult einer gewissen Realitätsnähe weichen. Die Einrichtung wurde Erwachsener. Das Poster von der Lieblingsmannschaft musste möglicherweise dem eigenen Mannschaftsfoto oder dem Bild der ersten Freundin weichen.

Weisheiten, die uns etwas bedeuten

Ein Poster ist mehr als nur das überdimensionale Hochglanzfoto von Stars aus Papier an die Wand gepinnt. Ab einem entsprechenden Alter will niemand mehr mit den Star-Postern von einst in Verbindung gebracht werden. Mittlerweile wurde der Lieblingsverein ausgetauscht, oder Benjamin- Blümchen ist einfach nicht mehr en vogue. Dennoch sind Poster immer noch ein sehr beliebtes Stilmittel, um ein Lebensgefühl zu transportieren.

Doch während der Ruhm von Madonna oder Michael Jackson bei uns im Laufe der Jahre verblasst ist, sind es neuerdings Weisheiten, Sinnsprüche oder Zitate, die uns im Laufe der Jahre geprägt haben und daher von nachhaltiger Bedeutung sind. Wir verbinden möglicherweise mit einem ganz bestimmten Bild einen unschätzbaren Moment in unserem Leben. Das sind die Dinge, an die wir gerne denken und sie daher auch gerne um uns haben.

Ob es nun ein bestimmtes Sprichwort ist, oder besagter bedeutungsvoller Moment – es ist genau das, was uns ausmacht. In entsprechender Form dargestellt ist es ein ganz individuelles Mittel, ein wertvolles Stück seiner eigenen Persönlichkeit visuell zum Ausdruck zu bringen. Geschieht dies im eigenen Wohnumfeld, so bewirkt dies eine starke Identifikation mit dem Zuhause. Auch als Geschenk eignen sich derlei Accessoires ganz hervorragend, um einen besonderen Menschen ganz besonders persönlich zu würdigen und die Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Dies alles kann in Form eines ganz individuell gestalteten Posters erfolgen. Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten sind der Gestaltungsfreiheit kaum Grenzen gesetzt. Besondere Momente hat jeder in seinem Leben und wer nach einem geistreichen Spruch zu einem bestimmten Thema sucht, wird z.B. auf 1001sprueche.com mit Sicherheit fündig.

Poster in Eigenregie herstellen

Das schwerste dabei ist sicherlich die Wahl des Motives. Ist dies erst einmal festgelegt, kann man das Poster entweder von Profis herstellen lassen (Internet), oder man gibt dem Ganzen eine noch individuellere Note als es ohnehin schon der Fall ist, indem man das Poster gleich selber herstellt. Entsprechend der eigenen künstlerischen Fähigkeiten kann dies ein gemaltes Bild sein, eine Kalligraphie oder eine Foto-Collage. Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Alles, was es nur noch bedarf, sind entsprechende Materialien, die in jedem Bastelshop erhältlich sind. Bereits die Herstellung dieses einzigartigen Posters bereitet einem viel Freude.