Fahrzeugkauf: Händlerfinanzierung oder Online-Kredit für die Zahlung nutzen?

Die wenigsten Menschen haben das Geld auf der hohen Kante, um ein neues Auto in Bar bezahlen zu können. Deswegen entscheiden sich viele für eine Finanzierung.

Neben den Händlerfinanzierungen der Autohäuser stehen Online-Kredite bei den Nutzern hoch im Kurs. Besonders vier Faktoren spielen bei der Auswahl des Kreditgebers eine Rolle: die Konditionen, die Flexibilität, die Anbietervielfalt und das Recht am Fahrzeug.

Die besten Konditionen für die Finanzierung?

Bei der Frage, ob eine Händlerfinanzierung oder ein Online-Kredit genutzt werden soll, spielen die Konditionen eine wichtige Rolle. Die Angebote der Autohäuser sind häufig auf den ersten Blick verlockend, haben jedoch gewisse Haken. So verlangen viele eine hohe Abschlussrate, was die Monatsraten verringert, die Kosten des Kredits aber erhöht.

Bei den Banken steht eine große Auswahl an unterschiedlichen Kreditkonditionen zur Auswahl. Durch die Nutzung eines Kreditrechners lassen sich die verschiedenen Kostenpunkte leicht einander gegenüberstellen und vergleichen. Außerdem hilft ein solcher Rechner dabei, individuelle Kriterien in den Finanzierungsplan einfließen zu lassen. Auf lange Sicht erweisen sich Online-Kredite in dieser Hinsicht häufig als günstiger im Vergleich zu Angeboten einer Händlerfinanzierung.

Die Flexibilität bei den Zahlungen

Händlerfinanzierungen sind immer zweckgebunden. Sie dienen ausschließlich der Finanzierung des jeweiligen Fahrzeugs. Hinzu kommt, dass einige Händler Beschränkungen für die Vergabe von Finanzierungsangeboten setzen. Das bedeutet beispielsweise, dass nur bestimmte Modelle oder Fahrzeugtypen finanziert werden können. Das schränkt die Flexibilität der Kreditnehmer ein.

Ein Online-Kredit ist hingegen häufig nicht zweckgebunden, sondern kann von den Kreditnehmern nach Belieben eingesetzt werden. Zudem gibt es meist keine Beschränkungen für die Kreditnehmer. Wer die nötige Bonität besitzt, bekommt auch einen Kredit. Wer sich für einen speziellen Autokredit entscheidet, genießt oft finanzielle Vorteile. Hinzu kommt, dass einige Händler Rabatte gewähren, wenn Autos nicht langfristig finanziert, sondern unmittelbar bezahlt werden. Das ist mit einem Online-Kredit möglich.

Die Auswahl des passenden Anbieters

Bei einer Händlerfinanzierung besteht keine Anbieterauswahl. Das Autohaus, in dem das Fahrzeug gekauft wird, ist auch für die Finanzierung verantwortlich. Es ist nicht möglich, ein Fahrzeug bei einem Händler zu kaufen und bei einem anderen zu finanzieren. Das bedeutet, dass die Kreditnehmer auf die Konditionen angewiesen sind, die ihnen von dem jeweiligen Händler unterbreitet werden. Bei Online-Krediten besteht eine deutlich größere Auswahl an Anbietern und Konditionen. Über einen Kreditvergleich ist es möglich, diese einander gegenüberzustellen und zu schauen, welches Angebot besonders günstig ist und zu den eigenen Vorstellungen passt.

Wem gehört das Fahrzeug?

In Sachen Kreditsicherheiten nehmen sich die Händler und Kreditinstitute nicht viel. Beide wollen eine Sicherheit dafür haben, dass sie einen Kredit vergeben. In den meisten Fällen ist das Fahrzeug diese Sicherheit. Dieses geht also nicht in den Besitz der Käufer über, sondern verbleibt bis zur vollständigen Finanzierung oder Rückzahlung des Kredits im Besitz des Autohauses oder des Kreditinstituts. Das ist für alle interessant, die ein Auto sowieso nicht langfristig behalten, sondern nach einem bestimmten Zeitraum wieder verkaufen wollen. In einem solchen Fall ist eine Händlerfinanzierung eine gute Wahl.

Ein Online-Kredit ist meist die bessere Wahl

Der direkte Vergleich zeigt, dass ein Onlinekredit in zahlreichen Fällen mehr Vorteile als eine Händlerfinanzierung mit sich bringt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die eine Händlerfinanzierung attraktiv machen. Vor der Entscheidung ist daher genau zu klären, was die persönlichen Absichten mit dem Fahrzeug sind und wie langfristig man es benutzen möchte. Außerdem sollte immer ein umfassender Anbietervergleich durchgeführt werden, um zu schauen, in welcher Konstellation die besten Konditionen für die Fahrzeugfinanzierung genutzt werden können.