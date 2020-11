Fernstudium in der aktuellen Situation: 5 nützliche Tipps

In der aktuellen Situation ist Fernstudium wichtiger und beliebter denn je. Wir geben Ihnen 5 Top Tipps, damit Ihr Fernstudium erfolgreich wird.

1. Einen Studienraum schaffen

Einige Studierende haben vielleicht schon einen Schreibtischbereich, andere vielleicht nicht. Wenn der Platz knapp wird, könnten Sie dann irgendwo einen sehr einfachen Klapptisch aufstellen? Kaufen Sie einen Klappstuhl, und Sie haben einen Schreibtisch, der bei Bedarf schnell entfernt werden kann.

Organisieren Sie den Schreibtisch, den Sie haben. Kaufen Sie ein schönes Kissen für Ihren Stuhl, eine Lampe und coole Schreibwaren. Sie könnten sogar einige Fotos oder motivierende Zitate ausdrucken und sie an Ihrem Schreibtisch aufhängen.

Halten Sie Ihren Schreibtisch so frei wie möglich, damit Sie alles, was Sie brauchen, leicht finden können. Bewahren Sie einen Karton neben Ihrem Schreibtisch auf und packen Sie alles hinein, was Sie für diese Lernsitzung nicht brauchen.

2. Kennen Sie die Gründe für das Studium

Machen Sie diese einfache 5-minütige Übung, um Sie durch die schwierigen Zeiten zu bringen, in denen Ihre Motivation gering ist und Sie dabei sind aufzugeben.

Nehmen Sie einen Haftzettel oder ein Stück Papier und denken Sie sich 1 bis 3 Gründe aus, warum Sie studieren. Warum haben Sie mit dem Studium begonnen? Was erhoffen Sie sich davon? Wie wird sich Ihr Leben durch Ihr Studium verbessern? Schreiben Sie diese auf und bewahren Sie dann dieses Blatt auf, wo Sie es sehen können, zum Beispiel über Ihrem Schreibtisch.

Beispielsweise:

Ich will, dass Englisch Unterricht mir neue Dinge beibringt und ich möchte mit meiner Verwandten über das Gelernte sprechen.

Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich dies tun kann. Ich bin stärker als ich denke.

Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, aber auch, wohin mich mein neues Wissen und Selbstvertrauen führt.

3. Schaffen Sie eine fokussierte Studienroutine

Schaffen Sie eine schnelle und einfache Routine für Ihr Studium, damit Sie sich konzentrieren und mehr erreichen können. Sehen Sie sich diese Beiträge über die ersten und letzten Schritte zu großartigen Studiensitzungen an. Räumen Sie Ihren Schreibtisch, holen Sie sich ein paar Snacks, legen Sie etwas Instrumentalmusik auf und lassen Sie sich nicht ablenken. Es ist nicht immer möglich, ohne Ablenkungen zu studieren, aber es gibt Dinge, die Sie tun können. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, stellen Sie es in den Flugzeugmodus oder schieben Sie es weg. Führen Sie eine Liste Ihrer Ablenkungen und halten Sie sich vom Internet fern.

Es wird Ihnen ebenfalls helfen, Ihr Studium zu planen. Herkömmliche Hochschulen planten Übungen, die Sie besuchen konnten. Als Fernstudent müssen Sie das selbst tun und diszipliniert genug sein, um sich daran zu halten.

Nehmen Sie sich jeden Sonntag 5-10 Minuten Zeit, um zu planen, was Sie in der folgenden Woche lernen müssen, und fügen Sie Ihrem Stundenplan einige Lernsitzungen hinzu. Es ist zu einfach, zu „improvisieren“ und plötzlich festzustellen, dass eine Woche vergangen ist und man nichts gelernt hat.

4. Bauen Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Tutor auf

Als Fernstudent treffen Sie Ihren Tutor möglicherweise gar nicht oder sehen ihn nur ein- oder zweimal. Es ist also wichtig, eine positive Beziehung aufzubauen, wo immer Sie können.

Erzählen Sie ihm Ihre Lernziele

Kontaktieren Sie ihn, wenn Sie Hilfe benötigen

Danken Sie ihm für seine Unterstützung.

Hören Sie auf sein Feedback und handeln Sie dementsprechend, damit Sie nicht die gleichen Fehler machen

Lassen Sie ihn wissen, wenn Sie an einem Termin nicht teilnehmen können

Stellen Sie Fragen und beteiligen Sie sich an Diskussionen

Reichen Sie keine Aufgaben mit einfachen Fehlern ein.

Bitten Sie um Hilfe. Es kann sich lohnen zu versuchen, ein Problem selbst zu lösen. Aber wenn Sie viel Zeit mit einem Problem verbracht haben oder immer noch nicht wissen, was Ihr nächstes Essay erfordert – bitten Sie um Hilfe! Für Fernstudenten ist es schwieriger, da sie nicht einfach zu Ihrem Lehrer ins Büro gehen oder mit ihm nach einer Vorlesung sprechen können. Schicken Sie ihnen stattdessen eine E-Mail oder rufen Sie sie an, wenn Sie Fragen haben oder ein Konzept erklären müssen. Ein bisschen mehr Verständnis kann zu viel Erfolg führen.

5. Seien Sie flexibel dabei, wann, wo und wie Sie lernen

Die Flexibilität in Bezug auf Ihre Studienzeit hat zwei Vorteile. Erstens werden Sie anfangen, neue Zeitspannen zu finden, die Ihnen helfen können, mehr zu erreichen. Zweitens werden Sie bald herausfinden, zu welchen Tageszeiten Sie am besten arbeiten. Beginnen Sie mit dem Lernen, sobald Sie aufwachen, bei der Arbeit, am Morgen, in der Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit, sobald Sie vor dem Abendessen nach Hause kommen, vor dem Schlafengehen, vor dem Mittagsschlaf… usw.

Eine Änderung kann Ihrer Konzentration und Produktivität enorm helfen. Versuchen Sie, ab und zu Ihren Schreibtisch zu verlassen. Probieren Sie verschiedene Cafés in der Nähe aus, gehen Sie in Ihre Bibliothek oder studieren Sie sogar draußen.

Keine Lernmethode passt jedem Studenten und jedem Kurs ideal. Probieren Sie daher verschiedene Methoden aus, um Notizen zu machen, Aufsätze zu planen und zu schreiben und für Prüfungen zu lernen. Ihre Notizen können sich je nach Fach und nachdem, ob es eine Prüfung gibt, unterscheiden.