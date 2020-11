Fünf Arten von Online-Arbeit, die sich wirklich auszahlen

Einige von uns bevorzugen die Stabilität und Sicherheit eines Büroarbeitsplatzes von neun bis fünf. Immer mehr Menschen entscheiden sich jedoch für die Flexibilität von freiberuflicher Tätigkeit und Online-Arbeit über feste Bürozeiten. Starten Sie Ihr Online-Geschäft Wenn Sie sich dafür entschieden haben, zu Hause zu arbeiten, anstatt einen regulären Bürojob zu haben, werden Sie wahrscheinlich auch bei der Online-Arbeit lieber Ihr eigener Chef sein. Mit diesen Online-Jobs können Sie Ihre eigene Zeit verwalten, Ihr Potenzial ausschöpfen und in vielen Fällen gutes Geld verdienen.

Künstler (Verkauf Ihrer Kunst online)

Wenn Sie in Handwerk oder Design talentiert sind, gibt es definitiv einen Markt für Ihre Kunst. Sicherlich können Sie Ihre Kreationen in Offline-Events wie Handwerksmessen oder Weihnachtsmärkten verkaufen. Der Online-Verkauf wird jedoch wahrscheinlich rentabler sein und sich sogar in Vollzeit-Online-Arbeit verwandeln. Besonders wenn ein Teil Ihrer Kunst digital ist.

Übersetzer

Wenn Sie Sprachen beherrschen, können Sie diese leicht zu einer Einnahmequelle machen. In ähnlicher Weise benötigen viele Unternehmen die Übersetzung ihrer Dokumente oder Websites. Alles, was Sie tun müssen, um diese Kundschaft zu erfassen, ist ihnen Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen anzubieten. Sie können auch Websites besuchen, die Übersetzunsdienste anbieten, da sie meistens nach einem freiberuflichen Übersetzer suchen.

Online-Kursleiter

Online-Lernen ist ein boomender Markt, der bis 2023 voraussichtlich Milliarden Euro erreichen wird. Es gibt also viel Geld für jeden, der über Fähigkeiten verfügt, die er teilen kann. Wenn Sie sich mit Design, Fotografie, Gesundheit und Fitness, Geschäft, persönlicher Entwicklung, Musik, Mode, Technologie, Schreiben oder einem anderen Thema auskennen, warten möglicherweise Tausende von Studenten darauf, aus Ihrem Kurs zu lernen. Sie können sich zunächst als Tutor auf beliebten Online-Kursplattformen wie Skillshare und Udemy bewerben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie ein vertrauenswürdiges LinkedIn-Profil erstellen und Ihrem Kurs ein kostenloses Einführungsvideo anbieten.

Produktbewertung auf YouTube

Die meisten von uns haben vor dem Kauf eine Produktbewertung auf YouTube überprüft. Warum nicht versuchen, auf der anderen Seite des Bildschirms zu sein und Ihre eigenen Produktbewertungsvideos anzubieten? Die gute Nachricht ist, dass Sie Produkte in Ihrer Lieblingsnische bewerten können – sei es Technik, Schönheit, Wohnkultur, Fitness oder andere.

Web- oder Grafikdesigner

In unserem digitalen Zeitalter sind Grafikdesignarbeiten gefragter denn je. Wenn Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, können Sie diese erkunden, da sie auch gut vergütet werden.

Fazit

Veränderung ist eine schwierige Sache und es ist nicht einfach für Menschen, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Die meisten Menschen werden es nicht tun, es sei denn, sie müssen oder sie nehmen wahr, dass die Belohnung das Risiko wert ist. Indem Sie langfristige Ziele festlegen und diese dann in kleinere Ziele aufteilen, die leicht zu erreichen sind, haben Sie Ihre eigene personalisierte Roadmap zum Erfolg erstellt.