Geschäfts-Öffnungszeiten am 1. Mai 2019 – Tag der Arbeit: Welche Geschäfte sind geöffnet?

Der 1. Mai ist ein offizieller Feiertag, der Tag der Arbeit in allen Bundesländern. Daher bleiben die Geschäfte grundsätzlich geschlossen.

Wer jedoch noch unbedingt einige Sachen für den leeren Kühlschrank kaufen muss, hat unter anderen in diesen deutschen Großstädten Gelegenheiten: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Hier gibt es einige Supermärkte und Geschäfte, die 365 Tage im Jahr geöffnet haben.

Andererseits haben natürlich manche Tankstellen ebenfalls geöffnet und können das eine oder andere Brötchen aufbacken.

Berlin:

Ullrich Verbrauchermarkt Filiale am Zoo 11-22 Uhr

11-22 Uhr Lidl im U-Bahnhof Innsbrucker Platz 8-22 Uhr

8-22 Uhr Edeka im Bahnhof Friedrichstraße 8-22 Uhr

8-22 Uhr Kaisers im Hauptbahnhof 8-22 Uhr

8-22 Uhr Edeka im Bahnhof Lichtenberg 8-22 Uhr

Edeka am Bahnhof Südkreuz 8-22 Uhr

8-22 Uhr Rewe und Lidl am Ostbahnhof– Lidl: Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr- Rewe: Montag bis Sonntag von 7 bis 24 Uhr

Hamburg:

Die Geschäfte im Hamburger Hauptbahnhof und am Flughafen haben geöffnet.

und am haben geöffnet. Mini Markt im Hauptbahnhof in München

Düsseldorf:

Flughafen Airport Arkaden in Düsseldorf

Wer sich ganz seiner Shopping-Lust hingeben möchte oder auch nur auf der Suche nach einem Last Minute-Geschenk ist, wird am Düsseldorf Airport garantiert fündig. Mehr als 60 exklusive Geschäfte bieten täglich ein umfangreiches Sortiment aus den Bereichen Mode, Lifestyle, Reiseutensilien, Bücher und mehr: mindestens 7:30 Uhr – 21:00 Uhr.

Köln/Bonn:

REWE-Markt City am Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn

Der REWE-Markt City am Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn hat 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag geöffnet. Das heißt, dass der REWE-Markt auch am 1. Mai 2018 von 0 bis 24 Uhr geöffnet hat. Der Supermarkt befindet sich in Kennedystraße, Terminal 1C, 51147 Köln.

Stuttgart

Geschäfte am Flughafen Stuttgart sind 365 Tagen geöffnet

An 365 Tagen im Jahr kann man am Flughafen Stuttgart unter anderem in folgenden Geschäften einkaufen: Travel Value & Duty Free Shop, Bochmann & Pfendt Airport Optic, Bonita Mode, der Core Shop (Accessoires und Mode), der Schnäppchenshop, die Tabakbörse, Wolford, „Treffpunkt Buch“.

Darüber hinaus gibt es einen Vodafone Shop, eine Raucherlounge, das Airport Medical Center, die Airport Seelsorge, Bundesagentur für Arbeit, Fotoautomat, Friseur, Massage Point, Kiddieland, Post, Touristeninfo. Leider gibt es dort keinen Supermarkt, wo man umfangreich Lebensmittel einkaufen kann.

Einkaufsbahnhöfe

Die großen Bahnhöfe der deutschen Bahn bieten ebenfalls offene Geschäfte:

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln (NRW), Leipzig, Hannover (Niedersachsen), Mainz (Rheinland-Pfalz), Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Wiesbaden (Hessen), Nürnberg, München (Bayern), Heidelberg und Stuttgart (Baden-Württemberg).