Europameisterschaft in Deutschland – Stadien, Termine und interessante Fakten

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 wird in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Herren ausgetragen. Dazu findet im Dezember 2023 die Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg statt, die 24 teilnehmenden Fußballnationalmannschaften werden dann in sechs Gruppen aufgeteilt. Deutschland als Gastgeber ist als einziges Team bereits für die Endrunde qualifiziert und in Gruppe A schon gesetzt.

Die Qualifikation für die Endrunde ist bereits in vollem Gange. Bis zum letzten Spieltag in den jeweiligen Qualifikationsgruppen vom 19. bis 21. November 2023 lassen es sich die Fußball-Fans nicht nehmen, für die einzelnen Spiele in Sportwetten zu investieren. Denn die verschiedenen Fussballwetten sind nach wie vor beliebt bei Fußballfans. Mit dem persönlichen Wetteinsatz wird die Vorfreude gesteigert und die Spannung steigt noch mehr.

Modus und Termine

Zehn Gruppensieger und zehn Gruppenzweite aus den Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die EM 2024 in Deutschland. Die drei restlichen Plätze werden in den Play-offs im März 2024 ausgespielt. Die Teilnehmer dafür werden anhand der Ergebnisse der letzten Nations League ermittelt. Das Eröffnungsspiel findet dann am 14. Juni 2024 in der Allianz-Arena in München statt. Bis zum 26. Juni 2024 finden die Spiele in den sechs Gruppen statt, bevor zwischen dem 29. Juni 2024 und dem 2. Juli 2024 die acht Begegnungen im Achtelfinale ausgetragen werden.

Die vier Partien im EM-Viertelfinale werden am 5. und 6. Juli angepfiffen, die beiden Begegnungen im Halbfinale können die Zuschauer am 9. Juni in München und am 10. Juli 2024 in Dortmund sehen, das EM-Finale 2024 ist für den 14. Juli 2024 terminiert. Anstoß dafür ist 21 Uhr im Berliner Olympiastadion. Alle Partien werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live ausgestrahlt.

Die Stadien der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland

Auch, wenn außer Deutschland die Teilnehmer an der Fußball-EM 2024 in Deutschland noch nicht feststehen, freuen sich jetzt bereits 10 Austragungsorte mit ihren Fußball-Arenen auf die Fußball-Festspiele im kommenden Jahr. Die folgenden Spielstätten werden die Fans aus dem In- und Ausland und damit die Wirtschaft ordentlich ankurbeln.

Mit seiner Kapazität von 81.365 Plätzen ist der Dortmunder Signal Iduna Park die größte Fußballarena in Deutschland, für internationale Spiele wie zur EM im nächsten Jahr stehen dann 66.069 Sitzplätze den Fans zur Verfügung. Unübertroffen und wohl weltweit berühmt ist die gelbe Wand mit über 24.000 Plätzen – sie ist die größte Stehplatztribüne in Europa, die für die EM allerdings umgebaut wird.

Die EM 2024 findet hier mit dem Finale am 14. Juli 2024 ihren Abschluss. Im Berliner Olympiastadion stehen den Fans 74.475 Sitzplätze zur Verfügung. Die älteste Arena der EM 2024 wurde einst für die Olympischen Sommerspiele 1936 errichtet. Das Berliner Olympiastadion war 2006 Austragungsort des Finalspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland.

Alle Stadien der EM 2024 auf einen Blick